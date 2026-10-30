EU nỗ lực kiểm soát giá năng lượng trước thềm mùa đông

Cuộc họp diễn ra sau khi giới truyền thông hôm thứ Tư dẫn lời Cao ủy Năng lượng EU Dan Jorgensen cho rằng làn sóng đóng cửa các nhà máy lọc dầu tại các quốc gia thành viên trong suốt 20 năm qua là một sai lầm, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt dầu diesel đẩy giá nhiên liệu lên mức cao kỷ lục. Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên tại EU hôm thứ Tư đã chạm mốc 100 euro/MWh, càng làm gia tăng tính cấp bách của vấn đề.

"Hiện nay, chúng ta đang ở trong một tình thế rất nghiêm trọng. Tình hình chưa cho thấy có vấn đề về an ninh nguồn cung, nhưng tôi cảnh báo không nên xem nhẹ nguy cơ này", ông Jorgensen nói với báo giơi.

Theo Reuters, các cuộc thảo luận hôm nay có thể đề cập đến phương án giảm hóa đơn tiền điện thông qua cắt giảm thuế và phí sử dụng lưới điện, dựa trên những đề xuất trước đó của Ủy ban châu Âu. Một phương án khác là nới lỏng một số yêu cầu kỹ thuật đối với các nhà máy lọc dầu, nhằm khuyến khích doanh nghiệp tăng công suất khai thác và chế biến.

Các quốc gia EU bước vào mùa đông năm nay với lượng khí đốt dự trữ thấp hơn đáng kể so với thông lệ, chỉ đạt khoảng 75%, trong khi mức bình quân của 5 năm qua đều trên 80%. Mặc dù vậy, các nhà nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lại đang cắt giảm lượng mua vào.

Theo cảnh báo của một nhà phân tích thuộc Rystad Energy, tổng lượng LNG nhập khẩu trong tuần kết thúc ngày 9/10 thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà phân tích này nhận định: "Khi mùa đông đến gần, châu Âu có lượng khí đốt dự trữ thấp hơn mức cần thiết để tạo vùng đệm an toàn và cũng có ít lựa chọn hơn để nhanh chóng bù đắp nguồn cung bị gián đoạn".

"Dù thời tiết ôn hòa giúp nhu cầu sưởi ấm duy trì ở mức thấp, chỉ riêng nhiệt độ không thể đảo ngược những rủi ro dễ tổn thương mà lục địa này đang phải đối mặt", ông Mathieu Utting nhấn mạnh.

Nhận định này cũng phản ánh những lo ngại mà các nhà phân tích từng đưa ra về việc EU đang đặt cược quá nhiều vào khả năng mùa đông ôn hòa để kiềm chế giá năng lượng, vốn đã chịu tác động mạnh từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.