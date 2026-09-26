EU nhất trí giải ngân 6,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/9, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận chính trị về việc giải ngân khoản viện trợ quân sự trị giá 6,6 tỷ euro cho Ukraine, qua đó mở đường khôi phục một chương trình bị đình trệ từ năm 2023 do bất đồng nội bộ.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, thỏa thuận được thống nhất tại cuộc họp Ủy ban Chính trị và An ninh của EU ở Brussels. Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas gọi đây là “tin tốt đối với Ukraine.”

Khoản tiền trên thuộc Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF), được sử dụng để hoàn trả một phần chi phí vũ khí, đạn dược mà các nước thành viên cung cấp cho Ukraine, đồng thời hỗ trợ các hoạt động liên quan.

Theo bà Kallas, khoản 6,6 tỷ euro sẽ gồm 4,7 tỷ euro hoàn trả cho các nước thành viên, 1 tỷ euro dành cho mua sắm chung trang thiết bị quân sự và 900 triệu euro hỗ trợ hoạt động của phái bộ EU huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine.

Một số nước dự kiến chuyển trực tiếp phần tiền được hoàn trả cho Ukraine. Tuy nhiên, khoản tiền chưa thể được giải ngân ngay do EU cần hoàn tất một số thủ tục và văn bản pháp lý cần thiết.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang cần thêm nguồn lực cho quốc phòng.

Ngày 25/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang đối mặt với khoản thiếu hụt khoảng 27 tỷ USD trong ngân sách quốc phòng và cảnh báo cần giải quyết vấn đề trong tháng 10 và 11 để bảo đảm nguồn kinh phí cho sản xuất, cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa trong những tháng đầu năm 2027.

Ủy ban châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang thảo luận với Chính phủ Ukraine về các phương án xử lý khoản thiếu hụt, trong khi Kiev tiếp tục kêu gọi các đối tác tăng hỗ trợ cho năng lực sản xuất quốc phòng trong nước./.