EU tuyên bố không bao giờ nhập khẩu dù chỉ một phân tử năng lượng từ Nga. (Nguồn: The Week)

EU kiên định rời bỏ khí đốt Nga

Theo ông Jørgensen, EU không có ý định quay lại phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Moscow, ngay cả khi xung đột tại Ukraine kết thúc.

Phát biểu trong chương trình On the Record with Maria Tadeo của Euronews, ông Dan Jørgensen nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga.

“Nếu điều đó phụ thuộc vào tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ nhập khẩu dù chỉ một phân tử năng lượng từ Nga nữa”, Ủy viên Năng lượng EU tuyên bố.

Những phát biểu này cho thấy sự khác biệt ngày càng rõ giữa lập trường của Brussels và Washington về tương lai hợp tác năng lượng với Moscow.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng một số hạn chế đối với dầu diesel của Nga, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026. Washington cũng cho biết có thể ủng hộ việc Nga trở lại thị trường năng lượng toàn cầu nếu đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Theo các thông tin truyền thông được công bố hồi đầu tháng này, Washington thậm chí đã đề cập đến khả năng năng lượng Nga quay trở lại thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, Ủy viên Năng lượng EU khẳng định, các thỏa thuận giữa Washington và Moscow không thể làm thay đổi khuôn khổ pháp lý của EU.

“Bất kể điều gì xảy ra trong các cuộc đàm phán này, luật pháp châu Âu vẫn được thực thi tại Brussels, do Ủy ban châu Âu đề xuất, Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU cùng các nhà đồng lập pháp thông qua”, ông nói.

Ông đồng thời nhấn mạnh, EU muốn bảo đảm sẽ không bao giờ phải phụ thuộc trở lại vào khí đốt của Nga.

Thay vì dựa vào các biện pháp trừng phạt có thể được dỡ bỏ sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc, khối 27 thành viên đã lựa chọn ban hành luật nhằm loại bỏ lâu dài hoạt động nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Theo ông Jørgensen, cách tiếp cận này có tính ràng buộc cao hơn các biện pháp trừng phạt, vốn phải được gia hạn 6 tháng một lần.

Ông cho rằng, trong trường hợp đạt được hòa bình, các biện pháp trừng phạt có thể được dỡ bỏ, nhưng những quy định pháp luật về chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga vẫn sẽ có hiệu lực.

EU đã giảm tỷ trọng khí đốt nhập khẩu từ Nga từ 45% xuống còn khoảng 10% và dự kiến chấm dứt hoàn toàn hoạt động nhập khẩu vào năm tới.

Mùa Đông khó khăn phía trước

Bên cạnh vấn đề an ninh năng lượng, ông Jørgensen cảnh báo, người tiêu dùng châu Âu cần chuẩn bị cho một mùa Đông với chi phí nhiên liệu và khí đốt tăng cao, bất chấp giá dầu gần đây có xu hướng giảm.

“Chúng ta đang hướng tới một mùa Đông khá khó khăn tại các trạm xăng, bởi giá xăng, dầu diesel và khí đốt sẽ đắt đỏ hơn”, ông nói.

Theo số liệu được đề cập trong báo cáo, giá xăng trung bình tại châu Âu trong tháng 10/2026 đã tăng 163% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời tiết lạnh hơn trong những tháng tới có thể tiếp tục đẩy chi phí năng lượng và hóa đơn của các hộ gia đình lên cao.

Trước áp lực ngày càng lớn về việc bảo vệ người dân trước đà tăng giá, ông Jørgensen cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ áp dụng một mức thuế bất ngờ chung trên toàn EU đối với các công ty năng lượng. Theo ông, quyết định này nên thuộc thẩm quyền của từng chính phủ quốc gia.

“Ở một số quốc gia thành viên, đó có thể là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, tôi không cho rằng một chính sách chung áp dụng trên toàn châu Âu sẽ phù hợp với tất cả”, ông nhận định.

Trước đó, 6 quốc gia EU gồm Áo, Đức, Italy, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã kêu gọi Brussels xem xét áp dụng thuế trên toàn khối đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu muốn các chính phủ thành viên tập trung cắt giảm thuế điện. Cơ quan này cho rằng mức thuế cao đang làm giảm động lực để người tiêu dùng chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện.

Ông Jørgensen cho biết, thuế hiện chiếm khoảng 29% hóa đơn tiền điện trung bình của các hộ gia đình.

Theo Ủy viên Năng lượng EU, trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều biến động, châu Âu cần chủ động chuẩn bị cho những kịch bản khó khăn nhất, thay vì dựa vào những cam kết chính trị rằng các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

(theo Euro News)