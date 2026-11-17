Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo lạm phát sẽ tiếp tục ở mức cao, trong khi tình hình tài chính công ngày càng chịu sức ép.

Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dự báo kinh tế mới nhất của EC, GDP Eurozone sẽ tăng 1,2% trong năm 2026, cao hơn mức dự báo 0,9% đưa ra hồi tháng 5. Tăng trưởng được dự báo duy trì ở mức 1,2% trong năm 2027 và tăng lên 1,3% vào năm 2028. Trong đó, Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai Eurozone, có triển vọng yếu nhất khu vực với mức tăng trưởng lần lượt 0,4% và 0,6% trong hai năm 2026 và 2027.

Về lạm phát, EC dự báo tỷ lệ này tại Eurozone tăng lên 3,2% trong năm nay, từ mức 2,1% năm ngoái, và duy trì ở mức 3,1% trong năm sau, trước khi giảm xuống 2,1% vào năm 2028. Giá năng lượng tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi đầu năm là nguyên nhân chính đẩy lạm phát lên cao.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tình hình tài chính công cũng được dự báo xấu đi. Thâm hụt ngân sách toàn Eurozone sẽ tăng từ 3% GDP năm 2025 lên 3,5% năm 2026, tiếp tục tăng lên 3,6% năm 2027 và 3,8% năm 2028. Riêng Pháp, mức thâm hụt dự kiến lên tới 5,5% GDP trong năm nay, so với 5,1% năm 2025, giảm nhẹ xuống 5,4% năm 2027 trước khi tăng trở lại 5,7% vào năm 2028 nếu chính sách không thay đổi.

Nợ công Eurozone cũng tiếp tục gia tăng, từ 88,6% GDP năm 2025 lên 89,6% năm 2026, dự kiến đạt 90,5% năm 2027 và 91,3% năm 2028. Tại Pháp, tỷ lệ này được dự báo tăng nhanh hơn, từ 115,7% GDP năm 2025 lên 119,2% năm 2026, 122,1% năm 2027 và 123,2% năm 2028.