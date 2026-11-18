Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, lạm phát kéo dài cùng thâm hụt ngân sách và nợ công gia tăng đang tạo thêm sức ép cho khu vực.

Theo dự báo kinh tế công bố ngày 17-11, GDP Eurozone được dự báo tăng 1,2% trong cả năm 2026 và 2027, trước khi nhích lên 1,3% vào năm 2028. Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực, có triển vọng yếu hơn với mức tăng trưởng lần lượt 0,4% và 0,6% trong 2 năm 2026 và 2027.

Về lạm phát, EC dự báo tỷ lệ này tăng lên 3,2% trong năm 2026, so với 2,1% năm 2025, và duy trì ở mức 3,1% năm 2027, trước khi giảm xuống 2,1% vào năm 2028. Giá năng lượng tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi đầu năm là nguyên nhân chính gây áp lực lên giá cả.

Tình hình tài chính công cũng có chiều hướng xấu đi. Thâm hụt ngân sách Eurozone dự kiến tăng từ 3% GDP năm 2025 lên 3,5% năm 2026, 3,6% năm 2027 và 3,8% năm 2028.

Nợ công toàn khu vực được dự báo tăng từ 88,6% GDP năm 2025 lên 91,3% vào năm 2028. Đáng chú ý, tại Pháp, tỷ lệ nợ công có thể lên tới 123,2% GDP vào năm 2028, trong khi thâm hụt ngân sách vẫn ở mức cao, dự kiến 5,7% GDP.

Những dự báo này cho thấy triển vọng tăng trưởng Eurozone được cải thiện, nhưng khu vực vẫn phải đối mặt với bài toán kiểm soát lạm phát và củng cố tài chính công trong những năm tới.