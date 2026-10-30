EU muốn thống nhất quy định về trẻ em dùng mạng xã hội

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo quy định của EU, các nước thành viên phải thông báo cho Ủy ban châu Âu về các dự luật để bảo đảm phù hợp với luật chung của khối.

Hồi tháng trước, Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời chỉ cho phép trẻ đến 15 tuổi sử dụng ở mức hạn chế và có sự giám sát. EU lo ngại nếu các nước tự ban hành luật riêng, quy định về độ tuổi sử dụng mạng xã hội sẽ khác nhau giữa các thành viên, gây chia rẽ trong khối. Liên minh này cũng lo ngại các nước sẽ không tích cực thúc đẩy luật chung nếu đã có quy định riêng. Người phát ngôn EU, ông Thomas Regnier nhấn mạnh EU cần tập trung đàm phán về Đạo luật Trẻ em trên môi trường mạng (EU Kids Act) và bảo đảm thực thi hiệu quả các quy định. Ủy ban châu Âu hy vọng các nước thành viên và Nghị viện châu Âu sẽ đạt được một thỏa thuận về những quy định mới trong vài tháng tới.

Quyết định trên của EU khiến Áo chưa thể tiến hành kế hoạch cấm trẻ dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội. Phản ứng trước quyết định trì hoãn của EU, Phó Thủ tướng Áo Andreas Babler nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em trước những tác hại do mạng xã hội gây ra không thể tiếp tục bị trì hoãn. Áo thúc giục EU sớm thống nhất quy định chung về việc trẻ em sử dụng mạng xã hội, đồng thời khẳng định có thể đưa đề xuất cấm nói trên vào triển khai trên thực tế ngay khi kết thúc thời hạn hoãn 12 tháng mà EU đưa ra.