Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất với Liên hợp quốc (LHQ) xem xét lại cơ chế ra quyết định dựa trên sự đồng thuận tại các hội nghị khí hậu COP, sau khi hội nghị thượng đỉnh mới nhất kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, đồng thời nảy sinh nhiều tranh cãi xung quanh việc có đưa các cam kết về nhiên liệu hóa thạch vào tuyên bố cuối cùng hay không.

Sau hai ngày đàm phán kéo dài ngoài lịch trình và diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, Hội nghị COP31 tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết thúc vào Chủ nhật tuần trước mà không đạt được thỏa thuận về khí hậu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, các quốc gia tham dự không thể thống nhất được văn kiện chung, chủ yếu do bất đồng về các cam kết liên quan đến nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu.

Bình luận về thất bại của hội nghị, Ủy viên Khí hậu EU Wopke Hoekstra nói với tờ Financial Times hôm thứ Ba rằng EU sẽ đề xuất thay đổi cách thức đưa ra quyết định tại các hội nghị khí hậu quốc tế này.

"Chúng ta cần làm cho COP trở nên phù hợp với mục tiêu đề ra, và điều đó đồng nghĩa với việc phải xem xét một cơ chế ra quyết định hiệu quả hơn", ông Hoekstra nói với Financial Times.

Ông cho rằng: "Tiến trình này đang bị một nhóm thiểu số nhỏ chi phối".

Tuy nhiên, việc thay đổi quy tắc biểu quyết tại các hội nghị thượng đỉnh khí hậu của LHQ cũng sẽ cần nhận được sự ủng hộ của một đa số lớn các quốc gia thành viên.

Hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng kết thúc trong những tranh cãi gay gắt và những lời chỉ trích lẫn nhau giữa các bên tham gia.

Các cuộc đàm phán đổ vỡ hôm Chủ nhật sau khi Anh, EU và một số quốc gia khác bác bỏ dự thảo tuyên bố chung tổng thể, do văn kiện này không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch.

Bộ trưởng Khí hậu Ireland Darragh O’Brien, người phát biểu thay mặt EU trong bối cảnh Ireland đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của khối, cho rằng hội nghị đã bị "một số quốc gia dầu mỏ chi phối" khi được Reuters hỏi về vai trò của Ả Rập Xê-út trong các cuộc đàm phán.

EU bày tỏ "sự thất vọng sâu sắc đối với dự thảo quyết định cuối cùng của COP31", đồng thời tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận một hội nghị COP có hành động tẩy xanh cho nhiên liệu hóa thạch".

Chính phủ Anh cũng đưa ra tuyên bố riêng, khẳng định không cho rằng quyết định cuối cùng do các Chủ tịch hội nghị đề xuất đáp ứng được yêu cầu của thời điểm hiện nay.

Theo phía Anh, văn kiện này đã nhượng bộ ở những vấn đề lẽ ra cần thể hiện tham vọng tập thể mạnh mẽ hơn trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

London đồng thời nhấn mạnh cam kết hợp tác với các đối tác nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ rừng, phù hợp với tinh thần của chương trình nghị sự thực thi các mục tiêu khí hậu.