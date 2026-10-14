EU mở thêm hai cửa đàm phán, Ukraine tiến gần giấc mơ thành viên

EU mở thêm hai nhóm lĩnh vực đàm phán gia nhập với Ukraine, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình hội nhập châu Âu của Kiev. (Nguồn: YHH)

Hai cụm đàm phán mới gồm “Thị trường nội khối” và “Năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bao trùm”, bao quát các lĩnh vực then chốt như lưu thông tự do hàng hóa, dịch vụ, lao động và vốn, cạnh tranh, thuế, việc làm, giáo dục, chuyển đổi số, công nghiệp, cùng các chính sách kinh tế và tiền tệ.

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc phòng Ireland Thomas Byrne nhận định, đây là một dấu mốc mới trên hành trình gia nhập EU của Ukraine.

Quan chức cấp cao này khẳng định Ireland, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, cam kết thúc đẩy tiến trình đàm phán của Kiev.

Cùng với quyết định mở đàm phán, EU cũng thiết lập các tiêu chí đánh giá tiến độ đàm phán, làm cơ sở xác định thời điểm hoàn tất từng nội dung trong hai nhóm lĩnh vực này.

Theo đó, EU sẽ theo dõi sát sao quá trình Kiev điều chỉnh luật pháp và thực hiện các tiêu chuẩn của khối trong từng lĩnh vực đàm phán.

Động thái này tiếp nối quyết định mở đàm phán với Ukraine ở cụm “Quan hệ đối ngoại” hồi tháng 7/2026, qua đó cho thấy, tiến trình gia nhập của nước này đang từng bước được triển khai trên nhiều phương diện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh bước tiến trong đàm phán và kêu gọi EU mở hai cụm còn lại trước khi kết thúc năm 2026.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn các lãnh đạo và quốc gia thành viên EU đã ủng hộ Kiev, đồng thời nhấn mạnh, sự đoàn kết giữa Ukraine và châu Âu có ý nghĩa đối với tương lai của nước này cũng như an ninh chung của châu lục.

(theo Anadolu)