Theo thông báo của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) ngày 16/11, các biện pháp mới tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm tài chính, năng lượng và các hoạt động gây ảnh hưởng từ bên ngoài.

Trong lĩnh vực tài chính, EU đưa gần 50 ngân hàng và tổ chức tài chính của Nga vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số ngân hàng và định chế tài chính Nga chịu các biện pháp hạn chế của khối lên hơn 150.

Trong lĩnh vực năng lượng, EU áp đặt trừng phạt đối với các doanh nghiệp tham gia khai thác, sản xuất, chế biến và xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Danh sách bao gồm 9 nhà máy lọc dầu và cơ sở hóa dầu lớn, trong đó có các nhà máy tại Moskva và Gazprom Neftekhim Salavat. Một số doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu, khai thác năng lượng và vận hành cảng dầu Saint Petersburg cũng bị đưa vào diện hạn chế. EU đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm vào đội tàu vận chuyển dầu bị cho là giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt. Danh sách mới bao gồm các công ty tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Trung Quốc, Oman và Seychelles bị cáo buộc tham gia mua bán dầu có nguồn gốc từ Nga, cùng những cá nhân sở hữu hoặc điều hành các tàu liên quan.

Ở lĩnh vực thông tin, EU áp đặt trừng phạt đối với 30 cá nhân và 2 tổ chức, trong đó có Cơ quan Thiết kế Xã hội (SDA) có trụ sở tại Moskva và 24 cá nhân liên quan. Các biện pháp cũng nhắm tới một số người dẫn chương trình truyền hình, blogger và nhà bình luận chính trị. Đây được EU đánh giá là gói trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các hoạt động thông tin nước ngoài.

Theo quy định, các cá nhân và tổ chức bị liệt kê sẽ bị phong tỏa tài sản tại EU; công dân và doanh nghiệp trong khối bị cấm cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế cho những đối tượng này. Các cá nhân còn phải chịu lệnh cấm nhập cảnh và quá cảnh qua lãnh thổ EU.