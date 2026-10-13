EU mở rộng danh sách trừng phạt Nga với quy mô kỷ lục

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo báo The Kyiv Independent, ngoại trưởng các nước EU ngày 12/10 đã thông qua gần 1.600 mục bổ sung vào danh sách trừng phạt Nga. Đây là đợt mở rộng lớn nhất từ trước đến nay, tập trung vào các doanh nghiệp và cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này.

Quyết định mới nâng tổng số đối tượng bị EU trừng phạt liên quan đến Nga từ khoảng 3.000 lên hơn 4.500. Danh sách bổ sung bao gồm các nhà máy đóng tàu, công ty hàng không, nhà sản xuất thiết bị điện tử, cơ sở sửa chữa xe bọc thép và doanh nghiệp hàng không vũ trụ.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cho biết đây là lần mở rộng danh sách trừng phạt lớn nhất của khối kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo bà, hơn một nửa số thực thể mới bị đưa vào danh sách có liên hệ với chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo.

Bà Kallas cho rằng các biện pháp này sẽ khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn, mất thêm thời gian và chi phí để sản xuất những loại vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công tại Ukraine. Việc nhắm vào các đơn vị trong chuỗi sản xuất là trọng tâm của đợt mở rộng trừng phạt lần này.

Trước đó, kế hoạch mở rộng danh sách trừng phạt đã được truyền thông quốc tế đưa tin vào ngày 21/9. Các thực thể mới dường như được lựa chọn dựa trên tiêu chí tương đối rộng như thuộc diện được nhận trợ cấp từ chính phủ Nga và được nhà nước xác định là một phần của tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Các biện pháp trừng phạt của EU bao gồm phong tỏa tài sản của những thực thể này nếu tài sản được nắm giữ trong phạm vi khối, đồng thời cấm giao dịch với các đơn vị có tên trong danh sách. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những thực thể mới bị trừng phạt có từng làm ăn với các nước EU hoặc sở hữu tài sản tại đây hay không.

Một quan chức cấp cao EU cho rằng không nên đánh giá thấp tác động của quyết định này đối với hoạt động kinh doanh của các thực thể bị trừng phạt tại những nước ngoài khối. Việc bị đưa vào danh sách có thể ảnh hưởng tới quan hệ làm ăn của họ với các đối tác ở nước thứ ba.

Theo đánh giá này, các quốc gia Đông Nam Á không muốn làm tổn hại quan hệ với EU bằng việc giao dịch với các doanh nghiệp bị khối trừng phạt. Điều đó có thể khiến những đơn vị trong danh sách gặp thêm khó khăn, ngay cả khi chưa rõ họ có tài sản hoặc đối tác trực tiếp tại EU hay không.

Người này cho biết, mục tiêu cuối cùng là cản trở hoạt động và làm tăng chi phí vận hành bộ máy phục vụ xung đột với Ukraine của Nga. Bất kỳ trở ngại nào khiến Nga khó tìm mua linh kiện phương Tây hơn đều có thể góp phần vào mục tiêu đó.