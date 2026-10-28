EU mạnh tay với hàng Trung Quốc

EU áp phí xử lý 2 euro với kiện hàng gửi từ ngoài khối, bổ sung cho mức thuế 3 euro đã áp dụng từ tháng 7. Ảnh: CNN.

Từ ngày 1/11, Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng khoản phí xử lý 2 euro đối với các kiện hàng gửi trực tiếp từ bên ngoài khối, nhằm kiểm soát làn sóng hàng giá rẻ, phần lớn có xuất xứ Trung Quốc. Khoản thu mới được triển khai bên cạnh mức thuế 3 euro đối với hàng hóa giá trị thấp đã áp dụng từ tháng 7.

Thời điểm áp dụng chỉ vài tuần trước mùa mua sắm cao điểm cuối năm, bao gồm Black Friday, Cyber Monday và Giáng sinh, có thể khiến chi phí mua hàng xuyên biên giới của người tiêu dùng châu Âu tăng lên, theo tờ Le Monde.

Mỗi loại hàng trong kiện có thể chịu một khoản phí riêng

Theo quy định mới, các kiện hàng được gửi trực tiếp từ ngoài EU đến người tiêu dùng trong khối sẽ chịu phí xử lý 2 euro, không phụ thuộc vào giá trị lô hàng. Tuy nhiên, khoản phí được tính theo từng loại hàng hóa khác nhau trong kiện, thay vì tính đơn thuần theo số lượng sản phẩm.

Chẳng hạn, một kiện hàng chứa 10 chiếc áo phông chỉ chịu phí 2 euro. Trong khi đó, nếu kiện hàng gồm hai chiếc mũ và 10 chiếc áo phông, tổng phí sẽ tăng lên 4 euro do có hai loại hàng hóa khác nhau.

Khoản thu này được áp dụng bổ sung cho mức thuế 3 euro đối với các kiện hàng có giá trị dưới 150 euro, được EU triển khai từ tháng 7/2026.

EU cho biết người tiêu dùng không phải đối tượng trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán khoản phí mới. Nghĩa vụ này thuộc về các nền tảng thương mại điện tử như Amazon của Mỹ, AliExpress và Shein của Trung Quốc, cùng các nhà bán hàng và đơn vị trung gian liên quan.

Dù vậy, chi phí phát sinh vẫn có thể được chuyển một phần hoặc toàn bộ sang người mua thông qua việc điều chỉnh giá bán, khiến hàng hóa nhập khẩu giá rẻ có thể đắt hơn.

Hàng giá rẻ Trung Quốc chiếm phần lớn

Quy mô hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới đang tạo áp lực đáng kể lên hệ thống hải quan châu Âu. Theo số liệu được công bố, EU tiếp nhận gần 6 tỷ kiện hàng nhỏ trong năm ngoái, trong đó khoảng 93% lượng hàng giá rẻ có xuất xứ Trung Quốc. Phần lớn được vận chuyển thông qua các nền tảng thương mại điện tử phổ biến tại châu Á như AliExpress, Temu và Shein.

Giới chức EU cho biết lượng kiện hàng tăng nhanh khiến các cơ quan hải quan phải xử lý khối lượng công việc lớn hơn, kéo theo chi phí vận hành gia tăng. Khoản phí mới được thiết kế nhằm bù đắp một phần chi phí này, Oriental Daily cho biết.

Năm 2025 EU tiếp nhận gần 6 tỷ kiện hàng nhỏ giá rẻ , khoảng 93% số kiện có xuất xứ Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi EU áp thuế 3 euro đối với các kiện hàng giá trị thấp từ tháng 7, lượng hàng nhập khẩu thuộc diện này đã giảm khoảng 64%. Tuy nhiên, giới chức châu Âu cho rằng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ hiệu quả của biện pháp.

Bên cạnh áp lực về khối lượng hàng hóa, EU còn lo ngại các sản phẩm nhập khẩu không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của khối, trong đó có những mặt hàng đồ chơi không tuân thủ quy định hiện hành.

Theo kế hoạch, phí xử lý 2 euro là biện pháp thu lâu dài. Trong khi đó, mức thuế 3 euro đối với các kiện hàng giá trị thấp chỉ mang tính tạm thời, dự kiến được áp dụng đến ngày 1/7/2028.

Sau thời điểm này, EU dự kiến chuyển sang cơ chế thu thuế hải quan thông thường, với mức thuế được xác định theo từng nhóm hàng hóa.

Khoản phí xử lý cũng sẽ được EU rà soát hai năm một lần nhằm bảo đảm tương xứng với chi phí vận hành hệ thống hải quan. Do đó, mức thu 2 euro hiện tại có thể được điều chỉnh trong tương lai, tùy thuộc vào kết quả đánh giá của khối.