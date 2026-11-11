EU mạnh tay chi 50 triệu Euro lập lá chắn an ninh hàng hải tại Biển Đen

Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại Biển Đen trong bối cảnh các vụ tấn công tàu thương mại gia tăng. (Nguồn: EUalive)

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Tổng thống Romania Nicușor Dan tại Bucharest ngày 9/11.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đen, tuyến vận tải có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động thương mại khu vực.

Theo kế hoạch, Trung tâm An ninh hàng hải sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm, gồm bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh chia sẻ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại giữa Romania và Bulgaria.

Bên cạnh đó, Chủ tịch EC khẳng định, EU tiếp tục đồng hành cùng Romania trong nỗ lực ứng phó với các thách thức an ninh, trong đó có hỗ trợ cung cấp dữ liệu và hình ảnh vệ tinh thông qua chương trình quan sát Trái đất Copernicus.

Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev bày tỏ quan ngại trước những cáo buộc nhằm vào Romania liên quan các vụ tấn công tàu thương mại trên Biển Đen.

Cùng với đó, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết lên án các hành động tấn công tàu dân sự, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ an toàn cho hoạt động vận tải biển.

Theo số liệu được Financial Times dẫn lại, từ đầu năm đến nay, Biển Đen đã ghi nhận hơn 570 sự cố an ninh, khiến ít nhất 40 thủy thủ thiệt mạng.

(theo Euronews)