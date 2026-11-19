Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/11, các nhà lập pháp và chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất hoãn việc áp dụng đạo luật mang tính bước ngoặt về kiểm soát phát thải khí methane thêm 2 năm sau nhiều tranh cãi và sức ép từ bên ngoài.

Theo thỏa thuận giữa Nghị viện châu Âu (EP) và Hội đồng EU, các quy tắc yêu cầu nhà nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá phải báo cáo mức phát thải khí methane - vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 - sẽ lùi thời điểm thực thi sang ngày 1/1/2029.

Theo quy định mới, cơ chế xem xét lại đạo luật sẽ được triển khai vào đầu năm 2028. Ủy ban châu Âu (EC) sẽ có thời hạn một năm để đưa ra các quy tắc ràng buộc về tiêu chuẩn báo cáo phát thải.

Phạm vi áp dụng của quyết định trì hoãn này còn bao gồm cả lượng khí phát thải rò rỉ từ hàng nghìn mỏ than đã bị bỏ hoang trên khắp châu Âu.

Ông Darragh O'Brien, Bộ trưởng Môi trường Ireland -quốc gia hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối-cho biết thỏa thuận này là “sự cân bằng thực tế” giữa quy định về khí thải methane và áp lực trên thị trường năng lượng, đồng thời duy trì vai trò tiên phong của EU trong việc cắt giảm loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính này.

Theo tuyên bố từ Hội đồng châu Âu, việc trì hoãn này “tạo sự linh hoạt” cho các đơn vị vận hành và các quốc gia thành viên trong việc bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và an toàn trước những biến động toàn cầu, đồng thời vẫn duy trì cam kết của EU về việc cắt giảm khí thải methane, phù hợp với các mục tiêu về khí hậu của khối.

Quy định về methane của EU được xây dựng để thực hiện Cam kết Methane toàn cầu ra đời năm 2021, với mục tiêu cắt giảm 30% lượng phát thải loại khí này trước năm 2030.

Quyết định lùi thời hạn được đưa ra dưới sức ép từ nhiều chính phủ, giữa bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra những xáo trộn nghiêm trọng trên thị trường năng lượng.

Trang tin chính sách châu Âu Rapporteur nhận định việc trì hoãn đi ngược lại chính nỗ lực mà EU đang kêu gọi trên trường quốc tế, khi khối tích cực thúc đẩy các hành động vì khí hậu tại Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP31).

Methane là tác nhân gây biến đổi khí hậu lớn thứ hai sau khí carbon dioxide (CO2), chịu trách nhiệm cho khoảng 30% mức tăng nhiệt độ toàn cầu.

Trong ngắn hạn, khí này giữ nhiệt mạnh gấp khoảng 80 lần CO2 nhưng phân hủy nhanh hơn nhiều, nên cắt giảm methane có thể sớm giúp kìm đà ấm lên.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), riêng lượng methane rò rỉ từ ngành năng lượng đã gây ra ít nhất 10% mức nóng lên của Trái Đất.

Do đó, việc cắt giảm nhanh chóng lượng phát thải methane được giới khoa học đánh giá là giải pháp mang lại hiệu quả tức thì nhất để kiềm chế đà tăng nhiệt độ toàn cầu./.