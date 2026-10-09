EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

Tàu thuyền di chuyển trên biển Marmara nối với Biển Đen, ngoài khơi thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 25/11/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc tế về Hành lang số VIII ở Sofia, bà Kos cho rằng các vụ tấn công vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Bà gửi lời chia buồn tới gia đình các thuyền viên thiệt mạng hoặc mất tích.

Ngày 6/10, tàu Alfa Watan treo cờ Togo bị chìm sau vụ tấn công, trong khi tàu Able treo cờ Palau bị hư hại và bốc cháy. Toàn bộ 18 thuyền viên trên tàu Able được giải cứu, trong đó hai người bị thương được đưa tới Varna điều trị. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên tàu Alfa Watan.

Tại hội nghị, bà Kos nhấn mạnh vai trò của Hành lang VIII trong việc cải thiện kết nối giao thông và hỗ trợ quá trình mở rộng EU. Tuyến hành lang nối biển Adriatic với Biển Đen qua Albania, Bắc Macedonia và Bulgaria, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí và đa dạng hóa các tuyến thương mại. EU đã hỗ trợ 319 triệu euro (358 triệu USD) cho việc phát triển hành lang tại Albania và Bắc Macedonia.

Ngoại trưởng Bulgaria Velislava Petrova nhận định Hành lang VIII không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn mang tầm quan trọng địa chính trị và an ninh. Theo bà, xung đột tại Ukraine cho thấy các tuyến giao thông an toàn, chuỗi cung ứng đa dạng và hạ tầng thiết yếu có khả năng chống chịu ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với an ninh châu Âu.

Một số hạng mục của hành lang vẫn chưa hoàn thiện, trong đó có tuyến đường sắt nối Bulgaria với Bắc Macedonia. Tháng 11/2025, hai nước ký thỏa thuận xây dựng đường hầm đường sắt xuyên biên giới nhằm thúc đẩy tiến độ dự án.

Bulgaria dự kiến phối hợp với Ủy ban châu Âu tổ chức hội nghị thượng đỉnh về kết nối khu vực vào năm 2027, hướng tới tăng cường liên kết giữa châu Âu, Nam Caucasus và Trung Á, đa dạng hóa tuyến vận tải và tăng gấp 3 lưu lượng thương mại vào năm 2030.