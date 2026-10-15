EU lên kế hoạch đối phó việc Mỹ trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế, bà Tomoko Akane. Ảnh: NHK

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này tại một hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 15 và 16-10. Đài NHK cho biết có được bản dự thảo mới nhất của văn kiện dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp này.

Dự thảo nêu rõ Hội đồng châu Âu “vô cùng lấy làm tiếc” về các biện pháp trừng phạt của Mỹ và kêu gọi Washington rút lại các biện pháp này. Cũng theo dự thảo, hội đồng yêu cầu Ủy ban châu Âu “thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ ICC, giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt”, và các biện pháp này cần bảo vệ cả các doanh nghiệp trong EU để có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho ICC.

Các nguồn tin EU cho biết hội đồng đề cập đến quy chế chặn của EU, theo đó cấm các doanh nghiệp và tổ chức trong EU tuân thủ trừng phạt mà các nước thứ ba áp đặt.

Theo các nguồn tin, sẽ có khoảng thời gian 180 ngày trước khi các biện pháp trừng phạt chính thức có hiệu lực toàn diện và EU sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với Mỹ về vấn đề này.

Cũng theo các nguồn tin, hiện chưa rõ liệu EU có áp dụng quy chế nêu trên hay không, nhưng công tác chuẩn bị vẫn là cần thiết.

Trước đó, Mỹ đã đưa Chủ tịch ICC Tomoko Akane cùng một số cá nhân khác vào danh sách đối tượng chịu lệnh trừng phạt.

Theo NHK