EU muốn các quốc gia thành viên dự trữ những loại nhiên liệu mà họ thực sự tiêu thụ, sau khi cuộc xung đột kéo dài 9 tháng tại Trung Đông phơi bày một vấn đề trong hệ thống dự trữ dầu mỏ khẩn cấp của châu Âu: lượng dầu dự trữ đủ lớn không đồng nghĩa với việc có đủ dầu diesel hoặc nhiên liệu máy bay.

Theo một dự thảo được Bloomberg tiếp cận hôm thứ Năm, Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị những thay đổi nhằm yêu cầu các quốc gia thành viên điều chỉnh cơ cấu dự trữ khẩn cấp sát hơn với mức tiêu thụ nhiên liệu trong nước và năng lực lọc dầu quốc gia.

Đối với quy định hiện hành, các quốc gia EU phải duy trì lượng dầu dự trữ khẩn cấp tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng hoặc 61 ngày tiêu thụ trong nước, tùy theo mức nào cao hơn.

Các quy định hiện nay đã yêu cầu một phần lượng dự trữ này phải bao gồm các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến. Tuy nhiên, chúng không bắt buộc các quốc gia phải dự trữ những sản phẩm này theo tỷ trọng phản ánh nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Sự khác biệt đó ngày càng trở nên quan trọng khi năng lực lọc dầu của châu Âu đang suy giảm. Khối này sản xuất xăng nhiều hơn nhu cầu tiêu thụ, nhưng lại thiếu hụt mang tính cơ cấu đối với dầu diesel và đặc biệt là nhiên liệu hàng không, theo dự báo kinh tế mùa thu của Ủy ban châu Âu. Lượng dầu thô dự trữ không thể ngay lập tức thay thế nguồn nhập khẩu dầu diesel hoặc nhiên liệu máy bay bị thiếu hụt.

Theo Eurostat, tổng lượng dự trữ khẩn cấp của EU đạt 103,5 triệu tấn trong tháng 7, trong đó có 43,7 triệu tấn dầu thô và 36,5 triệu tấn dầu gasoil và diesel. Trong tháng này, có 13 quốc gia thành viên duy trì lượng dự trữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Những hệ lụy tài chính từ sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu của châu Âu là rất đáng kể. Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9, cuộc chiến tại Iran ước tính khiến hóa đơn nhập khẩu dầu diesel của toàn khối tăng thêm 40 tỷ euro (44 tỷ USD). Chi phí nhập khẩu nhiên liệu hàng không cũng tăng thêm khoảng 16-19 tỷ euro, theo ước tính của EU.

Châu Âu hiện đã bắt đầu sử dụng nguồn dự trữ khẩn cấp. Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các nước thành viên sẽ giải phóng thêm 71 triệu thùng dầu cho đến tháng 2, trong đó có khoảng 15 triệu thùng dầu diesel, chủ yếu đến từ Pháp và Đức.

Đề xuất của Ủy ban châu Âu cũng cho phép lực lượng quân đội tạm thời tiếp cận nguồn dự trữ nhiên liệu khẩn cấp trong những tình huống đặc biệt.

Dự thảo này vẫn có thể được điều chỉnh trước khi Ủy ban châu Âu dự kiến thông qua vào đầu tháng 12.