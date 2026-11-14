EU lập 'nhóm đại diện châu Âu' đàm phán về Ukraine

Tại cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí thành lập "nhóm đại diện châu Âu" tham gia tiến trình đàm phán hòa bình về Ukraine, gồm các thể chế EU và 5 quốc gia thuộc nhóm E5 trong Liên minh các nước sẵn sàng (Coalition of the Willing), gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan. Ông nhấn mạnh châu Âu cần có tiếng nói thống nhất trong tất cả các cuộc thảo luận liên quan đến tương lai Ukraine và an ninh của lục địa.

Các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Ireland. Ảnh: Reuters

Theo ông Costa, Ukraine là bên duy nhất có quyền quyết định những vấn đề liên quan đến lãnh thổ và chủ quyền của mình. EU giữ vai trò quan trọng trong việc thảo luận về tương lai hội nhập châu Âu, công cuộc tái thiết và phát triển thịnh vượng của Ukraine. Trong khi đó, các bảo đảm an ninh cần được xem xét trong khuôn khổ Liên minh các nước sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các nhà lãnh đạo EU cũng trao đổi về những diễn biến mới nhất trong tiến trình đàm phán hòa bình, đồng thời khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine về tài chính, quân sự và thúc đẩy tiến trình gia nhập EU.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh EU từ ngày 26 đến 27-11 tới, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhu cầu tài chính của Ukraine trong năm tới và những năm tiếp theo, trên cơ sở các đề xuất sắp tới của Ủy ban châu Âu (EC).