EU kích hoạt cơ chế chia sẻ thông tin sau loạt đe dọa hàng không

EU kích hoạt cơ chế chia sẻ thông tin an ninh hàng không nhằm tăng cường phối hợp ứng phó trước hàng loạt lời đe dọa đánh bom nhằm vào các chuyến bay tại châu Âu. (Nguồn: Euronews)

Động thái này nhằm bảo đảm các quốc gia thành viên kịp thời nắm bắt tình hình và chia sẻ thông tin về các mối đe dọa.

Trên cơ sở đó, các bên có thể phối hợp chặt chẽ hơn trong đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp ứng phó.

Ủy viên EU phụ trách Giao thông và Du lịch bền vững Apostolos Tzitzikostas cho biết, hiện chưa có đủ cơ sở để xác định các vụ việc có liên hệ với nhau hay có yếu tố tấn công mạng.

Trong khi đó, EU sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan An toàn hàng không EU (EASA) để theo dõi diễn biến và đánh giá những nguy cơ có thể ảnh hưởng an toàn hàng không.

Trước tình hình trên, ông Apostolos Tzitzikostas nhấn mạnh, cơ quan chức năng các nước cần tăng cường trao đổi với các đơn vị liên quan và sớm triển khai kịp thời những biện pháp bảo đảm an ninh hàng không.

Hiện các cuộc điều tra ở cấp quốc gia vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ diễn biến, nguyên nhân và bản chất của loạt lời đe dọa.

(theo Tân Hoa xã)