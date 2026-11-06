EU kích hoạt cơ chế chia sẻ thông tin an ninh sau loạt đe dọa đánh bom máy bay

Ủy viên Liên minh châu Âu EU phụ trách Giao thông Apostolos Tzitzikostas lên án các hành vi đe dọa nhằm vào máy bay chở khách là “không thể chấp nhận,” đồng thời cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng.

EU đã kích hoạt cơ chế trao đổi thông tin về an ninh hàng không, tạo điều kiện để các nước nhanh chóng chia sẻ dữ liệu về các vụ việc, phương thức đe dọa và kết quả điều tra. Tuy nhiên, ông Tzitzikostas nhấn mạnh hiện còn quá sớm để khẳng định các vụ việc có liên hệ với nhau hoặc xuất phát từ một chiến dịch chung.

Ngày 5/11, 25 chuyến bay bị đe dọa đánh bom ở châu Âu chủ yếu liên quan các hãng hàng không giá rẻ có hành trình đến hoặc đi từ Bulgaria, Cộng hòa Czech và Italy. Một số chuyến bay xuất phát từ Hy Lạp và Anh cũng nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Ít nhất 5 chuyến bay được tiêm kích hộ tống và 3 chuyến phải chuyển hướng. Tất cả đều hạ cánh an toàn.

Không quân Bulgaria thông báo đã điều động 3 tiêm kích hộ tống các máy bay của hãng Ryanair từ Madrid, Copenhagen và London đến Sofia. Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết lực lượng an ninh đã kiểm tra cả 3 phi cơ, không tìm thấy chất nổ.

Pháp cũng điều động tiêm kích hộ tống chuyến bay thuộc hãng Aer Lingus từ Dublin đến Rome, buộc phi cơ chuyển hướng tới căn cứ không quân Evreux-Fauville, cách Paris khoảng 100 km về phía tây. Chuyến bay Wizz Air từ Milan đến Warsaw phải đổi hướng sang Áo.

Diễn biến trên xảy ra vài ngày sau khi 7 nước EU gồm Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan, Estonia, Luxembourg, Phần Lan và Ireland ghi nhận các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại siêu thị, gây hư hỏng lượng lớn thực phẩm.