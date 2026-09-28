EU không quá lo ngại về nguồn cung khí đốt dù mức dự trữ thấp

Nguồn cung khí đốt tự nhiên của Liên minh châu Âu (EU) vẫn ổn định, theo Nhóm Điều phối Khí đốt, cơ quan tư vấn cho Ủy ban châu Âu về việc phối hợp các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn cung trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp ở cấp EU hoặc khu vực.

Nhóm Điều phối Khí đốt đã tiếp tục họp trong tuần này để đánh giá tình hình thị trường khí đốt hiện nay, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết.

"Bất chấp mức dự trữ thấp hơn so với các mức lịch sử, Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên EU tái khẳng định rằng nguồn cung khí đốt của EU vẫn ổn định', EC cho biết.

"Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, phối hợp với các quốc gia thành viên EU và các bên liên quan".

Nguồn cung khí đốt của châu Âu đã trở thành vấn đề được đặc biệt quan tâm kể từ cuối mùa đông trước, sau khi giá khí đốt tại châu Á và châu Âu tăng vọt trong tháng 3 do eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Mặc dù các lô hàng dầu thô vẫn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz với sản lượng lên tới hàng triệu thùng mỗi ngày, các chuyến hàng LNG lại gặp nhiều khó khăn trong việc đi qua điểm nghẽn hàng hải này. Nguyên nhân là LNG khó được sang mạn giữa các tàu (STS) hơn nhiều so với dầu thô, trong khi các nhà xuất khẩu dầu đã sử dụng hình thức này trong nhiều tháng qua.

Dòng chảy LNG từ Trung Đông bị đình trệ trong 6 tháng qua đã đẩy giá khí đốt tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022-2023, khi các bên mua phải cạnh tranh để giành nguồn cung sẵn có không cần đi qua eo biển Hormuz.

Hệ quả là lượng khí đốt dự trữ của châu Âu hiện ở mức thấp lịch sử, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái cũng như mức trung bình 5 năm, vốn ở trên 80% công suất.

Theo dữ liệu của Gas Infrastructure Europe, tính đến ngày 24/9, các kho chứa khí đốt tại EU mới được lấp đầy khoảng 70%. Một số nền kinh tế lớn, trong đó có Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - cũng đang có lượng khí dự trữ thấp hơn mức trung bình trong mùa bơm khí năm nay.

Hệ thống kho chứa khí đốt khổng lồ của Đức, lớn thứ tư thế giới, hiện chỉ đạt khoảng 57% công suất. Điều này làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung nếu mùa đông sắp tới lạnh hơn đáng kể so với những mùa đông trước.