EU khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm xe Hybrid

Ảnh tư liệu - minh họa: Việt Hải/PV TTXVN tại Italy

Sản phẩm bị điều tra là các loại xe hybrid mới, được thiết kế chủ yếu để vận chuyển không quá 9 người (bao gồm cả người lái xe), sử dụng đồng thời động cơ đốt trong kiểu piston và một hoặc nhiều động cơ điện làm động cơ đẩy, không phân biệt số lượng bánh xe được dẫn động và khả năng sạc điện từ nguồn điện bên ngoài (bao gồm cả xe hybrid có thể sạc điện từ bên ngoài và xe hybrid không có khả năng này). Sản phẩm hiện thuộc các mã CN ex 8703 40 10, ex 8703 50 00, ex 8703 60 10 và ex 8703 70 00 (các mã TARIC tương ứng: 8703 40 10 10, 8703 40 10 90, 8703 50 00 10, 8703 60 10 10, 8703 60 10 90 và 8703 70 00 10).

Các sản phẩm bị loại trừ khỏi phạm vi điều tra bao gồm: phương tiện có nguồn điện chỉ được sử dụng cho các chức năng không liên quan đến động cơ đẩy; phương tiện thuộc nhóm L theo Quy định (EU) số 168/2013 và xe mô tô.

Ngày khởi xướng là 30/10/2026; thời hạn điều tra từ 9-11 tháng. Theo quy định của EU, các bên có thời hạn 15 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra để đăng ký bên liên quan và có 21 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra để nộp các bản lập luận liên quan đến vụ việc.

Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan đăng ký bên liên quan và theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc tại trang điện tử của EC (tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI/home). Cùng đó, chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra tự vệ của EU; đồng thời rà soát tình hình xuất khẩu mặt hàng có liên quan sang thị trường EU.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần hường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.