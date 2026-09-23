EU kêu gọi mở lại eo biển Hormuz, phản đối thu phí tàu thuyền

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu ngày 23/9, bà Kallas đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại New York để thảo luận các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng như mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc gặp, bà Kallas cho rằng tàu thuyền không nên phải trả phí để đi qua eo biển này khi xung đột kết thúc, bởi trước chiến tranh không có khoản phí nào như vậy. Bà nhấn mạnh quyền tự do hàng hải cần được bảo đảm tại cả Hormuz và eo biển Bab al-Mandab, ở phía nam Biển Đỏ.

Quốc hội Iran trước đó đã thông qua quy định xử phạt tàu thuyền đi qua Hormuz khi chưa được cấp phép. Vấn đề lưu thông qua eo biển vì thế vẫn là một trong những bất đồng cần giải quyết. Bà Kallas cũng nêu quan ngại với Ngoại trưởng Araghchi về tình hình trong nước Iran, đặc biệt là số vụ hành quyết và án tử hình tăng mạnh.

Cuộc gặp diễn ra trong lúc các nhà đàm phán Mỹ và Iran tiến hành tiếp xúc gián tiếp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Phái đoàn Mỹ có đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, còn phía Iran do Ngoại trưởng Araghchi dẫn đầu. Ông Witkoff cho biết hai bên đã hoàn tất một vòng thảo luận và dự kiến sớm tiếp tục đàm phán.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đang đứng trước quyết định lớn về khả năng đạt thỏa thuận với Iran. Tuy nhiên, khác biệt giữa hai bên vẫn còn đáng kể. Cùng lúc, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tăng cường tấn công Saudi Arabia, tạo thêm một mặt trận trong cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2.

Iran chỉ trích lập trường của châu Âu

Ngoại trưởng Araghchi cũng gặp người đồng cấp Hà Lan Tom de Bruijn tại New York. Theo thông tin đăng trên kênh Telegram của ông, Ngoại trưởng Iran chỉ trích điều mà Tehran coi là tiêu chuẩn kép của các nước châu Âu trước những diễn biến trong khu vực. Ông cáo buộc các nước này im lặng hoặc dung túng cho hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, trong khi vẫn tuyên bố đề cao luật pháp và nhân quyền.

Về phía Hà Lan, ông de Bruijn nhấn mạnh tầm quan trọng của con đường ngoại giao và trình bày quan điểm của nước này về tình hình khu vực cũng như quan hệ Iran - châu Âu.

Cuộc gặp giữa bà Kallas và ông Araghchi là một phần trong loạt hoạt động ngoại giao của EU tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo Cơ quan Đối ngoại châu Âu, thông điệp của khối tại New York là các nước cần tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Trước đó, bà Kallas cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đại diện EU dự cuộc họp ba bên lần thứ 8 với Liên minh châu Phi và Liên hợp quốc. Ba nhà lãnh đạo cũng có cuộc trao đổi với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Ngày 22/9, sau khi dự phiên khai mạc thảo luận chung của Đại hội đồng, bà Kallas đồng chủ trì một sự kiện cấp cao về an ninh lương thực toàn cầu và khu vực Biển Đen cùng Ukraine, Pháp và Romania. Theo chương trình, ngày 23/9, bà tiếp tục đồng chủ trì cuộc họp thường niên giữa ngoại trưởng các nước EU và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), đồng thời tham gia một sự kiện cấp bộ trưởng về an ninh hàng hải.

Kỳ họp Đại hội đồng năm nay diễn ra với chủ đề khôi phục lòng tin và ứng phó với những chuyển đổi toàn cầu. Gần 130 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ dự kiến phát biểu tại phiên thảo luận chung, kéo dài đến ngày 28/9.