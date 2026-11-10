EU kêu gọi khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh tại Biển Đen

Phát biểu tại cộc họp báo chung với Tổng thống Romania Nicusor Dan ở thủ đô Bucharest ngày 9/11, bà Von der Leyen nhấn mạnh Liên minh châu Âu EU cần có tư duy hành động khẩn cấp trước những thách thức về quốc phòng và an ninh. Bà hoan nghênh sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa ba nước trong lĩnh vực hàng hải.

Theo bà Von der Leyen, tình hình trên Biển Đen đang trở nên căng thẳng, đặc biệt trong những tuần gần đây, khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các tàu thương mại ngoài khơi đã khiến nhiều thủy thủ vô tội thiệt mạng, trong khi một số người khác vẫn mất tích trên biển.

Chủ tịch EC kêu gọi khôi phục và duy trì quyền tự do hàng hải tại Biển Đen, nhấn mạnh tuyến đường biển này có ý nghĩa quan trọng đối với châu Âu, nền kinh tế Ukraine và an ninh lương thực toàn cầu.

Bà Von der Leyen đồng thời kêu gọi tăng cường giám sát hàng hải và củng cố an ninh thông tin của EU. Bà đặc biệt cảnh báo về nguy cơ từ cuộc chiến thông tin, vũ khí hóa không gian mạng, sử dụng các chiến dịch thao túng và can thiệp thông tin từ nước ngoài làm gia tăng bất ổn trong xã hội, tác động tiêu cực đến các nền dân chủ.

Chủ tịch EC cho rằng châu Âu cần nâng cao năng lực ứng phó với các cuộc khủng hoảng dọc biên giới. Trong khuôn khổ các biện pháp hỗ trợ, bà thông báo EU sẽ cấp bổ sung 10 triệu euro (11,2 triệu USD) cho các cơ quan chức năng Romania để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, qua đó giúp nước này nâng cao khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với các sự cố tương tự.