EU kêu gọi giảm tiêu thụ năng lượng trước sức ép giá khí đốt

Một cơ sở dự trữ khí đốt tại Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu ngày 27/9, Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) Dan Jorgensen đã gửi thư đề nghị chính phủ các nước xem xét duy trì hoặc triển khai những biện pháp giúp tăng lượng khí đưa vào kho dự trữ và giảm nhu cầu sử dụng khí đốt, điện trong thời gian cần thiết. Ông cho biết tình hình chưa cải thiện kể từ cảnh báo đầu tiên vào tháng 3.

Số liệu mới nhất của Hiệp hội Hạ tầng Khí đốt châu Âu cho thấy các kho dự trữ khí của EU hiện đầy khoảng 70%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 12 điểm phần trăm. Trong khi đó, hoạt động cung ứng từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn và các nước châu Á cạnh tranh gay gắt để mua LNG.

Giá khí đốt trên thị trường TTF của Hà Lan, mức tham chiếu tại châu Âu, đang ở khoảng 72 euro/MWh, tăng khoảng 40 euro/MWh kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2. Các nhà phân tích cảnh báo giá có thể vượt 100 euro/MWh vào thời điểm nhu cầu cao nhất trong mùa đông nếu lượng LNG xuất khẩu từ vùng Vịnh không tăng hoặc hoạt động bảo dưỡng tại Na Uy tiếp tục hạn chế nguồn cung.

Trong thư, ông Jorgensen dẫn lại kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, khi việc tự nguyện giảm nhu cầu đã giúp giảm sức ép lên thị trường. Các biện pháp được nêu gồm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, khuyến khích người tiêu dùng chuyển thời điểm dùng điện thông qua công tơ thông minh và biểu giá bán lẻ, điều chỉnh nhiệt độ trong các tòa nhà công cộng, hạn chế sưởi ấm ngoài trời và tắt hệ thống chiếu sáng công cộng không cần thiết vào ban đêm.

Theo ông, giảm sử dụng điện vào giờ cao điểm cũng giúp các nhà máy điện đốt ít khí hơn, qua đó giảm sức ép lên cả nguồn cung khí đốt lẫn giá điện. Những biện pháp này hiện mang tính tự nguyện. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý các nước cần xem xét phương án ứng phó khẩn cấp của mình nếu tình hình xấu đi, trong đó có việc tạm ngừng cấp khí theo điều khoản hợp đồng hoặc chuyển nhà máy điện sang sử dụng nhiên liệu khác.

Ủy viên Jorgensen đồng thời khuyến khích các nước tận dụng sự linh hoạt trong quy định dự trữ khí của EU, cân nhắc mức lấp đầy 80% thay vì vội vàng mua khí để đạt mục tiêu 90%. Theo Ủy ban châu Âu, mức 80% có thể đủ bảo đảm nguồn cung trong điều kiện hiện nay. Việc dàn trải thời gian mua khí cũng giúp các nước tránh đẩy giá lên thêm khi thị trường toàn cầu đang căng thẳng.

Ông Jorgensen nhận định hệ thống năng lượng EU hiện có khả năng ứng phó tốt hơn so với trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhưng tình hình vẫn đầy thách thức. Brussels cho biết chưa có nguy cơ thiếu khí ngay lập tức. Mối lo trước mắt là EU có thể phải trả giá cao hơn nhiều để bảo đảm đủ khí đốt trong mùa đông, đặc biệt nếu cạnh tranh mua LNG tiếp tục gay gắt.