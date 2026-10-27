EU huy động gần 5 tỷ Euro hỗ trợ Ukraine, Tổng thống Zelenksy phàn nàn chuyện chờ đợi vũ khí Mỹ

Ukraine vẫn đang chờ đợi Mỹ phê duyệt chuyển giao tên lửa PAC-2 và PAC-3 dành cho các hệ thống Patriot và NASAMS. (Nguồn: The Christian Science Monitor)

Theo thông báo của Hội đồng EU, gói hỗ trợ mới gồm 4,7 tỷ Euro để hoàn trả một phần chi phí viện trợ quân sự mà các nước thành viên đã cung cấp cho Ukraine và 230 triệu Euro dành cho Phái bộ Hỗ trợ quân sự của EU tại Ukraine (EUMAM Ukraine).

Đây là bước tiến trong việc triển khai thỏa thuận giữa các nước thành viên nhằm huy động tổng cộng 6,6 tỷ Euro thông qua EPF, trong đó có 1 tỷ Euro viện trợ quân sự mới và khoản hỗ trợ bổ sung cho hoạt động huấn luyện quân sự trong năm 2027.

Sau các quyết định mới nhất, tổng hỗ trợ dành cho Ukraine thông qua cơ chế này đạt 10,8 tỷ Euro, gồm 9,9 tỷ Euro hoàn trả chi phí viện trợ quân sự và 950 triệu Euro cho huấn luyện.

Hội đồng EU khẳng định, các quyết định trên thể hiện sự ủng hộ liên tục của khối đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các đường biên giới được quốc tế công nhận.

EU cũng đã chuyển 3,5 tỷ Euro nguồn thu bất thường phát sinh từ các tài sản Nga bị phong tỏa thông qua cơ chế này để đáp ứng nhu cầu đạn dược, phòng không và thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine. Trong số đó, hơn 1,5 tỷ Euro thiết bị quân sự được mua trực tiếp từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X ngày 26/10, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo nhóm công tác tiếp tục nêu vấn đề với Washington, sau gần một tháng chờ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phê duyệt việc chuyển giao tên lửa PAC-2 và PAC-3 dành cho các hệ thống Patriot và NASAMS.

Theo ông Zelensky, trong cuộc họp điều phối về nguồn cung vũ khí từ các đối tác diễn ra cùng ngày, các bên cũng thảo luận những nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do các cuộc tập kích của Nga và công tác chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo theo thể thức Ramstein của các nước ủng hộ Ukraine vào tháng tới.

Ông nhấn mạnh cần đẩy nhanh những quyết định hỗ trợ đã bị trì hoãn, đồng thời cảm ơn các đối tác đã giúp thúc đẩy việc chuyển giao những trang thiết bị thiết yếu.

Tuần trước, báo The Washington Post đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trì hoãn phê duyệt việc chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot mà Ukraine cần để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga. Theo báo này, ông Hegseth chưa chính thức bác bỏ đề xuất chuyển giao nhưng vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để cho phép thực hiện.

Một số tên lửa dự kiến được chuyển giao từ các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Ukraine, song việc bàn giao cần có sự chấp thuận của ông Hegseth.

Báo này cũng cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn phê duyệt một số khoản viện trợ khác cho Ukraine, do đó việc trì hoãn nói trên chưa đồng nghĩa với việc Washington ngừng hoàn toàn hỗ trợ quân sự cho Kiev.