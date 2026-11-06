EU huy động 525 triệu euro phát triển ngành thiết kế chip bán dẫn

Theo Ủy ban châu Âu, chương trình được triển khai thông qua Nền tảng thiết kế chip châu Âu (EuroCDP), chính thức ra mắt mới đây tại Brussels. Nền tảng này giúp các doanh nghiệp tiếp cận phần mềm thiết kế, công nghệ đã được cấp quyền sử dụng, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cơ sở sản xuất và nguồn vốn để phát triển sản phẩm.

Trong tổng số 525 triệu euro dự kiến huy động từ ngân sách EU và các nước tham gia, 440 triệu euro được dành để tài trợ cho doanh nghiệp, trong khi 85 triệu euro đầu tư phát triển nền tảng điện toán đám mây, các dịch vụ hỗ trợ và công cụ thiết kế chip mã nguồn mở.

Theo cơ chế hỗ trợ, các doanh nghiệp khởi nghiệp ở giai đoạn đầu có thể nhận tối đa 100.000 euro để chế tạo và thử nghiệm sản phẩm mẫu. Những doanh nghiệp đã phát triển hơn có thể tiếp cận khoản tài trợ lên tới 16 triệu euro để hoàn thiện công nghệ, tiến tới thương mại hóa sản phẩm.

Đáng chú ý, theo Ủy ban châu Âu, các doanh nghiệp châu Âu chuyên thiết kế chip nhưng không trực tiếp sản xuất hiện chiếm chưa đến 1% doanh thu toàn cầu trong lĩnh vực này. Đây là một điểm yếu của ngành bán dẫn châu Âu, dù khu vực đang tăng cường đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất chip.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen, phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ, nhấn mạnh việc phát triển năng lực thiết kế chip có ý nghĩa then chốt đối với khả năng cạnh tranh của châu Âu. Theo bà, nền tảng mới sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp vượt qua rào cản về chi phí và công nghệ, biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm thực tế.

Ủy ban châu Âu cho rằng việc xây dựng thêm các nhà máy bán dẫn chỉ có thể mang lại hiệu quả lâu dài nếu có đủ nhu cầu đặt hàng, trong đó một phần quan trọng phải đến từ các doanh nghiệp thiết kế chip tại châu Âu.

Sáng kiến EuroCDP được triển khai trong khuôn khổ Đạo luật Chip châu Âu, nhằm củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn, thúc đẩy đổi mới công nghệ và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về chip trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, viễn thông và công nghiệp công nghệ cao.