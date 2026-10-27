EU huy động 5,4 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Theo thông cáo của Hội đồng EU ngày 26/10, gói hỗ trợ bao gồm 4,7 tỷ euro (5,2 tỷ USD) để hoàn trả một phần chi phí cho các nước thành viên đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và 230 triệu euro dành cho Phái bộ Hỗ trợ Quân sự của EU tại Ukraine (EUMAM Ukraine), chủ yếu phục vụ hoạt động huấn luyện.

Đây là bước triển khai thỏa thuận giữa các nước thành viên về việc huy động tổng cộng 6,6 tỷ euro thông qua EPF. Thỏa thuận còn bao gồm 1 tỷ euro viện trợ quân sự mới và khoản hỗ trợ bổ sung cho hoạt động huấn luyện trong năm 2027. Với các quyết định mới nhất, tổng mức hỗ trợ dành cho Ukraine thông qua cơ chế này tăng lên 10,8 tỷ euro, trong đó 9,9 tỷ euro dành cho việc hoàn trả chi phí viện trợ quân sự và 950 triệu euro phục vụ huấn luyện.

Hội đồng EU khẳng định các quyết định trên thể hiện sự ủng hộ của khối đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong phạm vi đường biên giới được quốc tế công nhận.

Ngoài ra, EU đã sử dụng 3,5 tỷ euro từ nguồn thu bất thường phát sinh từ các tài sản của Nga bị phong tỏa để đáp ứng nhu cầu về đạn dược, hệ thống phòng không và thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine. Trong số này, hơn 1,5 tỷ euro được dùng để mua trực tiếp trang thiết bị quân sự từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/10 cho biết Kyiv đã chờ gần một tháng để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phê duyệt việc cung cấp tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội về tình hình cung cấp vũ khí, ông Zelensky cho biết Ukraine đang phối hợp với Mỹ, các nước châu Âu và những đối tác khác có tên lửa PAC-2 và PAC-3 trong kho dự trữ. Ông nói đã chỉ đạo nhóm công tác tiếp tục nêu vấn đề này với Washington, đồng thời duy trì trao đổi với các quốc gia khác nhằm thúc đẩy việc cung cấp tên lửa.

Ukraine nhiều lần kêu gọi tăng cường tên lửa đánh chặn trong bối cảnh phải đối phó với các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV sử dụng động cơ phản lực của Nga. Patriot là hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn nhiều loại mục tiêu, trong đó có máy bay và tên lửa đạn đạo.

Theo NATO, tính đến tháng 6/2026, các nước đồng minh đã cam kết tài trợ hơn 6 tỷ USD trang thiết bị quốc phòng cho Ukraine thông qua EPF.