Trước đó, vào tháng 6, cơ quan điều hành EU thông báo kế hoạch cập nhật “hệ số sử dụng”, chỉ số chính thức đo lường tỷ lệ quãng đường xe di chuyển bằng năng lượng điện, vào ngày 29/11.

Việc điều chỉnh này nhằm phản ánh sát hơn điều kiện sử dụng thực tế, khi nhiều chủ xe không sạc điện thường xuyên như giả định ban đầu, khiến quãng đường chạy điện giảm và lượng khí thải thực tế cao hơn mức công bố. Tuy nhiên, theo quyết định mới, lộ trình cập nhật chỉ số này sẽ được lùi sang ngày 1/1/2030.

Trong một tuyên bố, EC cho biết: "Các sửa đổi được đề xuất sẽ mang lại sự linh hoạt tạm thời trong ngắn hạn cho các nhà sản xuất ô tô, tạo cơ hội để họ đầu tư cải tiến dòng xe này. Đồng thời, quy định mới cũng khuyến khích phát triển các mẫu xe hybrid sạc điện có phạm vi hoạt động bằng điện dài hơn.

Cụ thể, việc giữ nguyên “hệ số sử dụng” hiện hành sẽ chỉ áp dụng cho những mẫu xe có phạm vi di chuyển bằng điện tối thiểu 80 km. Kể từ năm 2030, chỉ số này sẽ được điều chỉnh định kỳ dựa trên dữ liệu vận hành thực tế.

Quyết định của Brussels nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA). Chủ tịch VDA Hildegard Mueller nhận định, động thái trên sẽ hỗ trợ các nhà cung cấp linh kiện, đồng thời giúp duy trì sức hấp dẫn của xe hybrid sạc điện đối với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh quá trình chuyển đổi sang xe điện tại châu Âu tăng tốc thời gian qua, các tập đoàn lớn như Volkswagen cũng đã thúc giục EU áp dụng các mục tiêu phát thải linh hoạt hơn trước sức ép cạnh tranh từ các mẫu xe điện và xe hybrid giá thành thấp hơn từ Trung Quốc.