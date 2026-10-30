EU hoãn các dự luật riêng về mạng xã hội dành cho trẻ em, hướng tới quy định chung toàn khối

Trong phát biểu của mình tại Brussels, người phát ngôn EC Thomas Regnier cho biết quyết định trên nhằm bảo đảm trẻ em tại các nước thành viên được hưởng mức độ bảo vệ tương đương. Theo ông, việc hình thành những quy định riêng biệt về giới hạn độ tuổi và trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến có thể gây phân mảnh thị trường chung, đồng thời khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi phải tuân thủ nhiều hệ thống pháp luật khác nhau.

Ông Regnier cho biết đề xuất mang tên Đạo luật Trẻ em EU (European Union Kids Act) hướng tới cách tiếp cận từng bước trong quản lý quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em. Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu các dịch vụ trực tuyến tích hợp biện pháp bảo vệ an toàn ngay từ khâu thiết kế và vận hành, thay vì chỉ xử lý rủi ro sau khi phát sinh.

Tuy nhiên, EC cũng lưu ý các sáng kiến lập pháp tại một số quốc gia có quy trình pháp lý khác nhau. Cụ thể, Pháp và Hy Lạp đã thông báo các dự luật liên quan trước khi EC đưa ra đề xuất chung, đồng thời thời hạn tạm hoãn xem xét đối với những sáng kiến này đã kết thúc. Trường hợp của Áo và các quốc gia thông báo sau đó được xem xét theo quy trình khác.

Tháng trước, EC đề xuất lộ trình kiểm soát độ tuổi sử dụng mạng xã hội, trong đó trẻ em dưới 13 tuổi sẽ không được phép tiếp cận các nền tảng này, còn nhóm dưới 15 tuổi chỉ được sử dụng trong phạm vi hạn chế và có sự giám sát của cha mẹ.

Đề xuất hiện hướng tới việc xây dựng khuôn khổ chung cho toàn EU, song vẫn cần trải qua các bước thảo luận và hoàn thiện trước khi có thể được áp dụng.