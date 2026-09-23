EU hỗ trợ Greenland ứng phó thiên tai

Quang cảnh gần thủ phủ Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, phái bộ được triển khai theo đề nghị của Greenland và Đan Mạch, thông qua Cơ chế Bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu (EU), nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ dân sự trong bối cảnh các rủi ro thiên tai và khí hậu tại Bắc Cực ngày càng gia tăng.

Greenland đang đối mặt nhiều nguy cơ như cháy rừng, lở đất, sóng thần, tuyết lở và lũ lụt do băng tan. Phái bộ gồm các chuyên gia đến từ Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển và Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp (ERCC) thuộc EC.

Nhóm chuyên gia sẽ làm việc với chính quyền Greenland, Đan Mạch và các lực lượng ứng cứu tại chỗ, đồng thời tiến hành khảo sát thực địa.

Nội dung rà soát tập trung vào kế hoạch và cơ chế điều phối ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, quản lý rủi ro thiên tai, thông tin liên lạc, khả năng tiếp nhận và điều phối viện trợ quốc tế.

Sau đợt triển khai, nhóm chuyên gia sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực ứng phó và mở rộng hợp tác giữa Greenland, Đan Mạch và các đối tác châu Âu.

Ủy viên châu Âu Hadja Lahbib nhấn mạnh, phái bộ nhằm tăng cường khả năng chống chịu của Greenland, tập hợp chuyên môn và kinh nghiệm của các nước châu Âu giúp Greenland ứng phó thiên tai.