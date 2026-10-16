EU gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine giữa lúc chính sách của Mỹ gây lo ngại

(Từ trái sang) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Secretary General Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong một cuộc họp báo. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vì tiếp tục sát cánh với Kiev, trong bối cảnh khối này khẳng định sẽ tăng sức ép lên Nga và chuẩn bị gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Moskva.

Theo The Kyiv Independent, ngày 16/10, ông Zelensky tham dự ngày làm việc thứ hai của hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo EU, với chương trình nghị sự tập trung vào hỗ trợ Ukraine bảo vệ hệ thống năng lượng, bảo đảm ngân sách năm 2027 và thúc đẩy tiến trình gia nhập khối.

Chuyến thăm diễn ra khi chính quyền Mỹ có những điều chỉnh chính sách theo hướng có lợi cho Nga, làm gia tăng lo ngại tại Kiev và các thủ đô châu Âu về mức độ cam kết của Washington đối với Ukraine. Trong bối cảnh đó, EU nhấn mạnh sự đoàn kết với Kiev, đồng thời kêu gọi tiếp tục gia tăng sức ép đối với Moskva.

EU khẳng định không giảm hỗ trợ Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuyên bố: “Thông điệp của chúng tôi gửi tới Tổng thống Zelensky rất đơn giản: sự ủng hộ của EU dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ như trước. Đây không phải lúc rút lại sự hỗ trợ, cũng không phải lúc nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga. Đây là thời điểm tăng cường hỗ trợ và gia tăng sức ép".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa EU và Ukraine, cho biết ông Zelensky đã nhiều lần tới Brussels và những chuyến thăm này thể hiện sự gắn kết giữa hai bên.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của các lãnh đạo châu Âu.

Phát biểu trước cuộc họp, khi xuất hiện cùng ông Costa và bà von der Leyen, ông Zelensky nói: “Tôi rất biết ơn vì nhận được sự hỗ trợ to lớn từ các lãnh đạo EU, những nhà lãnh đạo thực thụ”, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi biết ơn vì EU đứng về phía chúng tôi”.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Kiev và Brussels ngày càng nhấn mạnh quan hệ gắn bó, sau khi chỉ trích những động thái gần đây của Washington mà họ cho là có lợi cho Moskva và làm suy yếu vị thế của Ukraine.

EU chuẩn bị gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga

Bên cạnh cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev, EU phát tín hiệu sẽ gia tăng sức ép kinh tế đối với Moskva. Bà von der Leyen cho biết khối này đang xây dựng gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, EU từng ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga và Ukraine ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Tuy nhiên, bà cho rằng Moskva đã không tuân thủ thỏa thuận này, khiến việc gia tăng sức ép trở nên cần thiết.

Bà von der Leyen nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi đã ủng hộ lệnh ngừng bắn về năng lượng do ông Trump đề xuất, nhưng nhận thấy Nga không tôn trọng thỏa thuận. Vì vậy, chúng ta phải gia tăng sức ép".

Cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine cũng được EU gắn với triển vọng gia nhập khối của nước này. Ông Costa khẳng định Kiev có thể trông cậy vào Brussels không chỉ trong cuộc xung đột hiện nay mà còn trên con đường hội nhập châu Âu.

Ông Costa nói: “Ông Volodymyr có thể tin tưởng vào chúng tôi, không chỉ trong việc hỗ trợ Ukraine khi chiến tranh còn tiếp diễn mà quan trọng hơn cả là vì tương lai của Ukraine với tư cách thành viên EU”.

Ukraine thúc đẩy cải cách để tiến gần EU

Ông Costa và bà von der Leyen đồng thời chúc mừng ông Zelensky cùng Quốc hội Ukraine vì thông qua một số cải cách quan trọng, tạo điều kiện để tiến trình đàm phán gia nhập EU tiếp tục được thúc đẩy trong tuần này.

Ukraine đang từng bước hoàn thành các yêu cầu cải cách cần thiết để mở những nhóm đàm phán trong tiến trình gia nhập khối. Bà von der Leyen cho biết EU đặt mục tiêu mở hai nhóm đàm phán cuối cùng vào cuối năm nay, qua đó đánh dấu thêm bước tiến trong nỗ lực hội nhập của Kiev.

Sau cuộc gặp với các lãnh đạo EU, ông Zelensky dự kiến tiếp tục hội đàm với ông Costa và bà von der Leyen. Hai bên được kỳ vọng công bố việc thành lập một nhóm công tác chuyên trách của EU nhằm hỗ trợ Ukraine thúc đẩy cải cách pháp quyền.

Đây là lĩnh vực có ý nghĩa then chốt đối với tham vọng gia nhập EU của Ukraine, đồng thời liên quan trực tiếp đến khả năng nước này tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính của khối.

Những cam kết mới từ Brussels cho thấy EU muốn duy trì vai trò hỗ trợ chủ chốt đối với Kiev trong bối cảnh lập trường của Mỹ có những thay đổi gây quan ngại. Đối với Ukraine, việc bảo đảm viện trợ, tăng cường an ninh năng lượng và tiếp tục cải cách để tiến gần EU đang trở thành những ưu tiên song hành trong cuộc xung đột kéo dài với Nga.