EU giữ nguyên lệnh cấm khí đốt Nga dù giá tăng vọt

Vừa qua, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen nhấn mạnh lệnh cấm vẫn được duy trì và khối này không muốn quay lại mua khí đốt của Nga. Theo lộ trình đã được thông qua, EU sẽ dừng nhập khẩu LNG từ Nga từ ngày 1/1/2027, sau đó chấm dứt nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào mùa thu cùng năm.

Ông Jorgensen cho rằng việc nhập khẩu khí đốt Nga sẽ đi ngược lại với lợi ích lâu dài của EU, vừa tạo thêm nguồn thu cho Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine, vừa khiến châu Âu phụ thuộc trở lại vào một nhà cung cấp từng sử dụng năng lượng làm công cụ gây sức ép.

Ảnh minh họa: Theo Shutterstock.

Dù không dự báo xảy ra tình trạng thiếu năng lượng trong mùa đông này, quan chức EU thừa nhận giá khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ có thể duy trì ở mức rất cao.

Theo S&P Global Energy, giá khí đốt TTF kỳ hạn một tháng của Hà Lan đạt 100,27 euro/MWh ngày 28/10, mức cao nhất kể từ tháng 12/2022.

Đáng chú ý, lượng LNG Nga nhập khẩu vào EU vẫn tăng trong năm nay. Tính đến thời điểm được thống kê, khối này đã mua khoảng 12,7 triệu tấn, tương đương 17,5 tỷ m³, chiếm 15,3% tổng lượng LNG nhập khẩu. Cùng kỳ năm ngoái, con số này là 11,8 triệu tấn, tương đương 13,6%.

Bên cạnh lệnh cấm khí đốt Nga, EU cũng đang cân nhắc điều chỉnh quy định về phát thải khí metan nhằm giảm áp lực cho hệ thống năng lượng. EC đề xuất hoãn một năm việc áp dụng các yêu cầu nhập khẩu liên quan đến quy định này, trong khi Nghị viện châu Âu muốn kéo dài thời gian trì hoãn lên ba năm.

Ông Jorgensen tiếp tục bảo vệ đề xuất hoãn một năm, cho rằng đây là khoảng thời gian hợp lý để hỗ trợ thị trường vượt qua mùa đông mà không làm suy yếu các mục tiêu môi trường. Các nước thành viên dự kiến tiếp tục thảo luận về đề xuất vào ngày 4/11 trước khi tiến hành đàm phán với Nghị viện châu Âu.

Diễn biến này cho thấy EU đang phải cân đối giữa mục tiêu giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và áp lực bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh thị trường biến động. Việc duy trì lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga, đồng thời cân nhắc điều chỉnh một số quy định về khí metan, phản ánh nỗ lực của khối nhằm bảo vệ an ninh năng lượng mà không từ bỏ các cam kết chuyển đổi xanh.