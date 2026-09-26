EU giải ngân gói viện trợ 6,6 tỷ euro cho Ukraine, Nga có lợi thế ở tiền tuyến

Theo Euronews, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas ngày 25/9 đã xác nhận việc khối này nhất trí giải ngân gói viện trợ quân sự 6,6 tỷ USD dành cho Ukraine.

Gói viện trợ này nằm trong Cơ chế Hòa bình Châu Âu (EPF), được thiết kế để EU bồi hoàn một phần chi phí vũ khí mà các nước thành viên cung cấp cho Ukraine, qua bảo đảm các thành viên liên minh có thể viện trợ cho Kiev mà không lo thâm hụt ngân sách.

Trên thực tế, gói viện trợ này đã bị đình trệ từ tháng 5/2023 khi chính phủ Hungary dưới thời thủ tướng Viktor Orban phủ quyết cơ chế này. Vấn đề này chỉ được giải quyết vào tháng 4 năm nay, sau khi ông Peter Magyar trở thành Thủ tướng Hungary.

Bà Kaja Kallas, Đại diện Cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh. Ảnh: X/@kajakallas

"Quyết định này là tin tốt đối với Ukraine. Các hành động gây áp lực từ phía Nga nhằm chia rẽ EU sẽ không đạt kết quả, châu Âu vẫn kiên quyết duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ dành cho Kiev", bà Kallas nói.

Trên thực tế, phần lớn số tiền trong gói viện trợ này (4,7 tỷ euro) sẽ được dùng để hoàn trả trực tiếp cho các nước thành viên, 1 tỷ euro sẽ được rót vào các dự án chung mua sắm vũ khí mới, trong khi 900 triệu euro còn lại được dùng để tài trợ việc huấn luyện binh lính Ukraine do EU triển khai.

Theo bà Kallas, một số nước thành viên đã đồng ý chuyển trực tiếp phần tiền được hoàn trả cho Ukraine, song không đưa ra cái tên cụ thể nào. Quyết định của EU được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt gần 24 tỷ euro ngân sách quốc phòng.

Nga liên tục kiểm soát thêm làng ở tiền tuyến

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/9 đã thông báo về việc quân đội nước này kiểm soát thêm 3 khu định cư trong ngày qua, qua đó tiếp tục duy trì lợi thế ở tiền tuyến.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã giành quyền kiểm soát làng Maryino ở vùng Sumy. Trong quá trình này, chúng ta đã khiến đối thủ tổn thất khoảng 245 binh lính và nhiều loại khí tài", phía Nga cho biết.

Trong vòng 24h qua, quân đội Nga cũng đẩy lùi lực lượng phòng thủ Ukraine ra khỏi 2 khu định cư Petrovpavlivka và Lozovaya ở vùng Kharkiv, đồng thời bao vây một nhóm quân của đối thủ ở gần khu định cư Nefedovka.