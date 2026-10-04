EU giải ngân gần 3 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Đây là đợt giải ngân thứ tám trong khuôn khổ "Ukraine Facility", công cụ tài chính của EU hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2024-2027.

Theo Ủy ban châu Âu, khoản tiền mới được giải ngân sau khi Ukraine hoàn thành 10 chỉ tiêu cải cách trong các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng, chính sách nông nghiệp, giao thông và một số lĩnh vực khác. Một số chỉ tiêu được hoàn thành trước thời hạn.

Theo Ủy ban châu Âu, tổng số tiền EU đã giải ngân cho Ukraine trong khuôn khổ Ukraine Facility đến nay đã vượt 32 tỷ euro. Việc tiếp tục giải ngân được gắn với tiến độ thực hiện các cam kết và cải cách mà Ukraine đã đề ra trong chương trình.

Bộ Tài chính Ukraine cùng ngày xác nhận nước này đã nhận được khoản hỗ trợ trên.

R.G