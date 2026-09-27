EU giải ngân 710 triệu euro viện trợ cho các cộng đồng gặp khủng hoảng

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 26/9 thông báo Liên minh châu Âu (EU) đang giải ngân 710 triệu euro để hỗ trợ những người dân chịu ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng, thiên tai hoặc xung đột, trong đó phần lớn dành cho châu Phi.

Trong tuyên bố gửi tới Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà von der Leyen nhấn mạnh rằng các cuộc xung đột, thời tiết khắc nghiệt và chi phí sinh hoạt gia tăng đang làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người trên toàn cầu. Với gói viện trợ hôm nay, EU sẽ hỗ trợ các cộng đồng bị di dời trên khắp châu Phi, cũng như các cộng đồng tiếp nhận họ.

Tuyên bố trên nêu rõ EU sẽ dành 380 triệu euro cho khu vực Nam Sahara ở châu Phi để "bảo vệ những người di cư dễ bị tổn thương, hỗ trợ hồi hương và tái hòa nhập tự nguyện, tăng cường quản trị di cư, và ứng phó với tình trạng di dời cưỡng bức." Ngoài ra, EU cũng đã phân bổ 252 triệu euro từ nguồn dự trữ viện trợ khẩn cấp để hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng từ xung đột, di dời cưỡng bức, dịch bệnh và thiên tai.

Khoản kinh phí này bao gồm số tiền dành cho người dân ở khu vực Nam Sahara thuộc châu Phi, các vùng lãnh thổ Palestine, Liban và Ukraine để chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới. Các khoản tiền nhỏ hơn sẽ được dành để thúc đẩy sự ổn định tại khu vực Hồ Lớn đang gặp khủng hoảng, cũng như hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo chống lại đợt bùng phát dịch bệnh Ebola ở miền Đông nước này./.