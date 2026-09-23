EU gia hạn trừng phạt Nga, loại 2 tỷ phú khỏi 'danh sách đen'

EU xóa bỏ tên 2 tỷ phú Nga khỏi danh sách trừng phạt. Ảnh: Shutterstock

Theo báo Kyiv Independent, ngoài việc gia hạn khoảng 3.000 biện pháp trừng phạt Moscow, EU đã loại tên hai tỷ phú Nga được cho có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin khỏi danh sách trừng phạt.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi 3 nhà ngoại giao cho hay Latvia đã đồng ý ngừng phản đối kế hoạch của Slovakia và Pháp nhằm xóa tên tỷ phú Alisher Usmanov và Mikhail Fridman khỏi danh sách trừng phạt của EU.

Hội đồng EU ra thông cáo cho hay: “Hội đồng hôm nay quyết định gia hạn thêm 36 tháng, đến ngày 22/9/2029, các biện pháp hạn chế nhằm vào những cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm làm suy yếu hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine”.

Cơ chế trừng phạt bao gồm hạn chế đi lại, phong tỏa tài sản và các biện pháp hạn chế kinh tế đối với khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức, phần lớn là người Nga.

“Trong khuôn khổ rà soát các biện pháp trừng phạt, Hội đồng cũng quyết định không gia hạn việc đưa 3 cá nhân và một tổ chức vào danh sách, đồng thời loại 3 người đã qua đời khỏi danh sách”, thông cáo cho biết.

Ông Usmanov và ông Fridman nằm trong số 3 cá nhân được EU đưa ra khỏi "danh sách đen" lần này. Người còn lại là Andrey Pavlovich Falaleev, công dân Ukraine và cựu hiệu trưởng Đại học Liên bang Crưm.

Ông Falaleev bị đưa vào danh sách trừng phạt năm 2023 vì ký một lá thư ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. EU không nêu lý do loại ông khỏi danh sách lần này.