EU gia hạn danh sách trừng phạt liên quan xung đột Nga - Ukraine

Theo thông cáo của EU, các biện pháp hiện áp dụng với hơn 3.000 cá nhân và thực thể, bao gồm hạn chế đi lại đối với thể nhân, phong tỏa tài sản và cấm cung cấp vốn hoặc các nguồn lực kinh tế khác cho những đối tượng bị nêu tên.

Thông cáo nhắc lại rằng, sau thời điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào ngày 24/2/2022, EU đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Moskva.

Văn kiện cũng dẫn lại kết luận của Hội đồng châu Âu ngày 18/6/2026, tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ toàn diện về chính trị, tài chính, kinh tế, nhân đạo, quân sự và ngoại giao, phối hợp với các đối tác và đồng minh cùng quan điểm.

EU hiện nắm giữ 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn đặt tại Euroclear ở ngay trung tâm Brussels, Bỉ.