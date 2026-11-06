EU duy trì lệnh trừng phạt, chưa tính tới việc mua lại khí đốt Nga

Liên minh châu Âu (EU) không có mong muốn và cũng không có kế hoạch nối lại hoạt động mua khí đốt của Nga, các nhà ngoại giao EU nói với EUobserver, trong bối cảnh các quan chức châu Âu, Mỹ và Ukraine đang nhóm họp tại Brussels để thảo luận về công cuộc tái thiết Ukraine sau chiến tranh, trước thềm vòng đàm phán Mỹ - Ukraine - Nga dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tuần tới.

"Hiện tại, chúng tôi không thấy bất kỳ cơ sở nào để nới lỏng các biện pháp trừng phạt hoặc hạn chế đối với Nga trong bất kỳ lĩnh vực nào. Ngược lại, trước những cuộc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, chúng tôi cho rằng cần gia tăng sức ép và áp đặt thêm các biện pháp hạn chế", một nhà ngoại giao EU nói với EUobserver.

Hôm thứ Tư, EU và Ukraine đã thảo luận với các quan chức Mỹ về vấn đề phục hồi kinh tế và nhu cầu tài chính dành cho Ukraine, theo Bloomberg.

Tuần trước, tờ Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin giấu tên tham gia vào các cuộc đàm phán cho hay, Mỹ đã thảo luận với Nga về khả năng khôi phục dòng khí đốt tự nhiên vận chuyển tới châu Âu thông qua các đường ống chạy qua lãnh thổ Ukraine.

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Thành thật mà nói, tình hình thực tế hiện nay đã nói lên quá rõ rằng những kế hoạch như vậy chưa thể triển khai vào thời điểm này".

Sau cuộc họp tại Brussels hôm thứ Tư, một nhà ngoại giao EU khác nói với EUobserver: "Chúng tôi đã có hai cuộc họp cập nhật về các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng vấn đề mua khí đốt của Nga không được đề cập".

Trong ngày thứ Năm, các quan chức Ukraine, EU và Mỹ tiếp tục thảo luận về những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đề cập vào tối thứ Tư.

Sau cuộc điện đàm với các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm thứ Tư, ông Zelenskyy viết trên mạng xã hội X rằng: "Các cuộc đàm phán cần được đẩy nhanh hết mức để chấm dứt cuộc chiến này sớm nhất có thể. Ukraine sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết. Các đề xuất của chúng tôi đã rõ ràng và chúng tôi đã chuyển chúng tới phía Mỹ".

Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine,Mỹ về việc chấm dứt xung đột sẽ bắt đầu từ ngày 10/11 tại Abu Dhabi.