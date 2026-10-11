Ngày 10/10/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước việc EU vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh việc EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Quyết định này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế nhằm xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

(Ảnh minh họa)

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có EU, trên tinh thần xây dựng, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy minh bạch thuế, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế công bằng, thuận lợi và bền vững.

Trước đó, ngày 9/10 Hội đồng EU thông báo đưa Việt Nam và Panama ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Danh sách này gồm những nước mà EU cho rằng không đáp ứng tiêu chuẩn thuế quốc tế đã được nhất trí, hoặc chưa thực hiện những cam kết về cải thiện quản trị thuế trong thời hạn quy định.

EU duy trì danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế nhằm thúc đẩy minh bạch và hạn chế trốn, tránh thuế. Danh sách được rà soát 2 lần mỗi năm. Theo Hội đồng EU, Việt Nam bị đưa vào danh sách ngày 17/2/2026 sau khi Diễn đàn Toàn cầu của OECD đánh giá Việt Nam chưa đáp ứng chuẩn mực về trao đổi thông tin thuế theo yêu cầu, hay EOIR.