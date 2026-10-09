EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước không hợp tác về thuế

Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ quản lý thuế, tăng cường minh bạch và thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị thuế. (Ảnh: consilium.europa.eu)

Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web chính thức của Hội đồng EU, Việt Nam và Panama là hai khu vực tài phán được đưa ra khỏi danh sách nêu trên trong đợt cập nhật mới nhất. Sau quyết định này, danh sách còn 8 khu vực tài phán.

Hội đồng EU cho biết, Việt Nam được đưa vào danh sách vào tháng 2/2026, sau khi đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho thấy Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về trao đổi thông tin thuế theo yêu cầu.

Sự công nhận ngày hôm nay của EU không chỉ bảo vệ uy tín tài chính quốc gia mà còn giải tỏa hoàn toàn những nghi ngại kỹ thuật, tiếp thêm động lực mạnh mẽ để dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ Pháp và Liên minh châu Âu tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam. Ông Đào Quốc Cương, Tham tán đầu tư - Bộ Tài chính (Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp)

Sau một loạt cải cách, Việt Nam đã được tiến hành đánh giá lại. Theo đó, Hội đồng EU quyết định chuyển Việt Nam sang Phụ lục II, văn bản cập nhật tình hình hợp tác với các đối tác quốc tế và ghi nhận những cam kết cải cách nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị thuế tốt.

Việc chuyển sang Phụ lục II đồng nghĩa Việt Nam không còn nằm trong danh sách các khu vực tài phán không hợp tác về thuế tại Phụ lục I. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thuộc diện được theo dõi, chờ kết quả đánh giá lại của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế). (Ảnh: TTXVN)

“Quyết định của Hội đồng EU tại kỳ họp ngày 9/10 ở Luxembourg chuyển Việt Nam sang danh sách theo dõi (thường gọi là danh sách xám) chỉ sau chưa đầy 8 tháng là sự ghi nhận khách quan cho tinh thần hợp tác cầu thị, quyết tâm cải cách thể chế và năng lực hành động thực chất của Việt Nam”, ông Đào Quốc Cương, Tham tán đầu tư - Bộ Tài chính (Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp) nhấn mạnh.

Theo ông Đào Quốc Cương, ngay khi tiếp nhận đánh giá từ phía EU vào giữa tháng 2/2026, Bộ Tài chính xác định nguyên nhân cốt lõi nằm ở các tiêu chí kỹ thuật về Trao đổi thông tin theo yêu cầu (EOIR) theo chuẩn mực OECD, chứ không phải do chính sách ưu đãi thuế bất hợp pháp.

Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh hàng loạt hoạt động quy chuẩn toàn diện cả ở trong nước lẫn trên trường quốc tế. Cục Thuế đã phối hợp các đơn vị chức năng trong Bộ và các cơ quan liên quan tập trung xử lý triệt để các hồ sơ tồn đọng, hoàn thiện khung pháp lý về minh bạch dữ liệu và xác định chủ sở hữu hưởng lợi (Beneficial Ownership). Đồng thời, các đại diện chuyên trách của Bộ Tài chính liên tục đối thoại trực tiếp với Nhóm Mã ứng xử thuế (CoCG) và Ủy ban châu Âu để cập nhật minh bạch từng bước tiến cải cách.

Tại Paris, đoàn công tác do Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc trực tiếp với Phó Tổng Thư ký OECD ngày 7/7 nhằm từng bước giải quyết các rào cản kỹ thuật cốt lõi. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo nguồn lực chỉ đạo mang tính quyết định và lan tỏa thông điệp cam kết ở cấp cao nhất.

Dưới sự định hướng đó, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chủ trì Bàn tròn doanh nghiệp với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp ngày 10/9, đồng thời thực hiện buổi làm việc cấp cao với Tổng Thư ký OECD, củng cố sâu sắc niềm tin chiến lược với giới đầu tư cùng các tổ chức quốc tế.

Tham tán Đào Quốc Cương nhấn mạnh, sự công nhận ngày hôm nay của EU không chỉ bảo vệ uy tín tài chính quốc gia mà còn giải phóng hoàn toàn các rào cản kỹ thuật, mở đường cho sóng vốn đầu tư chất lượng cao từ Pháp và Liên minh châu Âu bứt phá vào Việt Nam.

Danh sách các khu vực tài phán không hợp tác về thuế của EU được thiết lập vào tháng 12/2017, nhằm góp phần thúc đẩy quản trị thuế tốt trên toàn cầu. Danh sách bao gồm các quốc gia không tuân thủ các tiêu chuẩn thuế quốc tế đã được thống nhất hoặc không thực hiện các cam kết về quản trị thuế tốt trong một khung thời gian cụ thể.

Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí về minh bạch thuế, công bằng thuế và thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế nhằm ngăn chặn xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận.

Nhóm công tác về Quy tắc ứng xử trong thuế doanh nghiệp của EU chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung cập nhật và làm việc với tất cả các khu vực pháp lý liên quan để hỗ trợ các khu vực này cải thiện khung pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề đã được xác định. Nhóm công tác này bao gồm các đại diện cấp cao của các quốc gia thành viên, với sự hỗ trợ của Ủy ban châu Âu và hoạt động nhằm thúc đẩy cạnh tranh thuế công bằng trong và ngoài EU.

Hội đồng EU cập nhật danh sách này hai lần mỗi năm. Đợt rà soát tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027.

Bên cạnh danh sách cập nhật Phụ lục I, Hội đồng EU cũng thông qua tài liệu tổng thể về tình trạng rà soát Phụ lục II. Tài liệu này phản ánh sự hợp tác liên tục giữa EU và các đối tác quốc tế, cũng như cam kết của các quốc gia này trong việc cải cách pháp luật nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn đã được thống nhất về quản trị thuế tốt.