EU đưa thêm gần 1.600 cá nhân và tổ chức Nga vào danh sách trừng phạt

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Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga tại cuộc họp ở Luxembourg. Theo thông cáo của Hội đồng Liên minh châu Âu, gói này bổ sung 1.569 cá nhân và tổ chức thuộc ngành công nghiệp quân sự Nga vào danh sách trừng phạt, nhằm đáp trả việc Moscow tiếp tục cuộc chiến với Ukraine.

Danh sách bổ sung gồm 826 công ty Nga và 743 cá nhân giữ chức CEO tại các doanh nghiệp này. Đây là đợt bổ sung danh sách trừng phạt lớn nhất của EU kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine bùng phát, nâng tổng số cá nhân và tổ chức bị trừng phạt liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine lên gần 4.600.

Danh sách trừng phạt của EU hiện có Tổng thống Nga Vladimir Putin, các nhà tài phiệt ủng hộ ông, nhiều nghị sĩ và ngân hàng. EU cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đối với “đội tàu bóng tối” vận chuyển dầu nhằm né tránh lệnh trừng phạt.

MỤC TIÊU LÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP TRUNG GIAN

Theo thông cáo của Hội đồng Liên minh châu Âu, đợt trừng phạt này tập trung vào các doanh nghiệp cung ứng được xem là “cốt lõi” của ngành công nghiệp quân sự Nga. Nhóm doanh nghiệp này có tổng doanh thu hàng năm ít nhất 20 tỷ euro (khoảng 23 tỷ USD) và sử dụng hơn 250.000 lao động.

Các doanh nghiệp trong danh sách cung cấp linh kiện chủ chốt cho một số hệ thống vũ khí hiện đại nhất của Nga, như tên lửa, máy bay không người lái và máy bay. Sản phẩm của họ gồm thiết bị điện tử như chất bán dẫn, vi mạch và máy tính; thiết bị liên lạc như radar, ăng-ten và bộ thu phát; các hệ thống phục vụ hàng không, vệ tinh và tên lửa; thuốc nổ, đạn dược; cùng các hệ thống quang học và định vị.

EU cho biết những doanh nghiệp này đều có tên trong danh sách các công ty thuộc ngành công nghiệp quân sự do Chính phủ Nga lập, qua đó đủ điều kiện nhận trợ cấp của nhà nước. EU cũng xác định các giám đốc điều hành của những doanh nghiệp này là những người hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự Nga.

Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh kiêm Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại, cho biết hơn một nửa số cá nhân và tổ chức bị trừng phạt trong đợt này có liên quan đến chuỗi sản xuất tên lửa đạn đạo mà Nga đang sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine.

Các quyết định trên được thông qua theo khuôn khổ trừng phạt của EU đối với những hành động làm suy yếu hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine.

Theo đó, các cá nhân và tổ chức trong danh sách bị đóng băng tài sản. EU cũng cấm việc cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế cho họ, hoặc phục vụ lợi ích của họ, dưới cả hình thức trực tiếp lẫn gián tiếp. Riêng các cá nhân còn bị cấm nhập cảnh vào EU.

CHÂU ÂU KÊU GỌI TĂNG ÁP LỰC LÊN MOSCOW

Quyết định hôm thứ Hai được đưa ra sau khi Hội đồng châu Âu, tại cuộc họp ngày 18-19/6, kêu gọi gia tăng sức ép lên Nga, trong đó có việc thông qua thêm các biện pháp trừng phạt. Lời kêu gọi này nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Moscow vào hạ tầng dân sự của Ukraine, làm suy yếu khả năng chống chịu của nước này.

Trên mạng xã hội X, bà Kallas cho biết đây là đợt bổ sung danh sách trừng phạt lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến. Theo bà, các biện pháp mới sẽ khiến Nga sản xuất vũ khí khó khăn hơn, mất nhiều thời gian hơn và tốn kém hơn đáng kể.

“Đây là lúc cần gia tăng sức ép lên Moscow”, bà Kallas nói.

Cũng trong ngày thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul đánh giá đây là đợt trừng phạt chưa từng có tiền lệ, khiến Nga gặp thêm khó khăn trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt, khi cuộc xung đột sắp bước sang mùa đông thứ 5.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw gần đây, ông Tusk cho rằng toàn bộ phương Tây cần cho Moscow thấy quyết tâm kiềm chế Nga bằng những biện pháp quyết liệt hơn. Ông cho biết sẽ tới Brussels để thuyết phục các đối tác châu Âu xem xét nghiêm túc việc tăng cường trừng phạt.