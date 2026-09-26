EU dự kiến thu phí 2 euro đối với hàng thương mại điện tử nhập khẩu

Theo Bộ luật Hải quan mới của EU và dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành, mức phí 2 euro sẽ được áp dụng đối với hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu vào EU. Khác với mức thuế 3 euro được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đối với các mặt hàng trong lô hàng có giá trị không quá 150 euro, phí xử lý mới dự kiến áp dụng đối với tất cả hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu, không phụ thuộc giá trị.

Dự thảo hiện đang trong thời hạn một tháng để các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu xem xét. Nếu không có ý kiến phản đối và văn bản được công bố trên Công báo EU, các cơ quan hải quan của các nước thành viên sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 1/11/2026.

Khoản phí 2 euro được đề xuất trong bối cảnh các cơ quan hải quan phải xử lý khối lượng lớn hàng hóa thương mại điện tử từ ngoài EU. Khoản thu này nhằm hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động kiểm tra, giám sát hàng nhập khẩu, bảo vệ người tiêu dùng và thực thi các quy định hải quan.