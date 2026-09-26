EU dự kiến thu phí 2 euro đối với hàng thương mại điện tử nhập khẩu

Theo Bộ luật Hải quan mới của EU và dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành, mức phí 2 euro sẽ được áp dụng đối với hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu vào EU. Khác với mức thuế 3 euro được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đối với các mặt hàng trong lô hàng có giá trị không quá 150 euro, phí xử lý mới dự kiến áp dụng đối với tất cả hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu, không phụ thuộc giá trị.

Quang cảnh cảng Hamburg, Đức. Ảnh minh họa: World Cargo News/ TTXVN

Dự thảo quy định mức phí 2 euro cho mỗi mặt hàng hiện đang trong thời hạn một tháng để các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu xem xét, phản đối. Nếu không có ý kiến phản đối và văn bản được công bố kịp thời trên Công báo EU, các cơ quan hải quan của các nước thành viên sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 1/11/2026.

Động thái trên nằm trong quá trình EU cải cách hệ thống hải quan nhằm thích ứng với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu từ các nước ngoài khối.

Tại Cộng hòa Séc, lượng hàng hóa nhập khẩu qua thương mại điện tử tăng nhanh đang tạo thêm áp lực đối với cơ quan hải quan. Trong năm 2025, khoảng 105 triệu lô hàng được làm thủ tục nhập khẩu tại nước này. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượng đã tương đương cả năm trước.

Sau khi EU áp dụng mức thuế 3 euro từ ngày 1/7/2026, lượng hàng nhập khẩu vào Séc giảm đáng kể. Trong tháng 7 và tháng 8/2026, cơ quan hải quan nước này xử lý khoảng 6,6 triệu mặt hàng, so với 20,3 triệu mặt hàng trong cùng kỳ năm 2025.

Theo cơ quan hải quan Séc, việc áp dụng mức thuế mới đã góp phần đạt mục tiêu đề ra, trong đó có tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn trên thị trường EU.

Khoản phí xử lý 2 euro được đề xuất trong bối cảnh các cơ quan hải quan phải xử lý khối lượng lớn hàng hóa thương mại điện tử từ ngoài EU. Khoản thu này nhằm hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động kiểm tra, giám sát hàng nhập khẩu, bảo vệ người tiêu dùng và thực thi các quy định hải quan.

EU cũng kỳ vọng các biện pháp mới góp phần tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp hoạt động trong EU và các nhà bán hàng có trụ sở bên ngoài khối.

Cơ quan Hải quan Séc cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tiến trình xây dựng, áp dụng các quy định mới và tác động đối với người dân, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa.