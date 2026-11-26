Theo Financial Times, đây là một trong những sáng kiến mà Brussels dự kiến triển khai nhằm chuyển lợi thế nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lượng tử của châu Âu thành năng lực công nghiệp và vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Quantum Act (Đạo luật Lượng tử của EU), khuôn khổ pháp lý do Ủy ban châu Âu đề xuất ngày 25/11/2026, đề xuất thành lập một quỹ đầu tư cổ phần mới, nhằm huy động các khoản đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực lượng tử và những công nghệ thiết yếu khác tại châu Âu. Mục tiêu không chỉ là thúc đẩy nghiên cứu mà còn hỗ trợ các công nghệ chiến lược phát triển thành sản phẩm, dịch vụ có khả năng thương mại hóa.

ĐƯA CÔNG NGHỆ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM RA THỊ TRƯỜNG

EC mô tả Sovereign Tech Equity Fund là một công cụ đầu tư mới, hỗ trợ phát triển các công nghệ đổi mới như điện toán lượng tử, vốn được xem là yếu tố quan trọng đối với chủ quyền công nghệ và an ninh kinh tế của châu Âu.

Theo sơ đồ lộ trình phát triển công nghệ được EC đưa ra, quỹ sẽ đảm nhiệm vai trò ở giai đoạn cuối trước khi công nghệ được đưa ra thị trường và mở rộng quy mô. Trước đó là các bước nghiên cứu, phát triển kỹ thuật tại những trung tâm chuyên biệt và xây dựng hạ tầng thử nghiệm. Như vậy, quỹ được định vị để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn chuyển tiếp từ kết quả nghiên cứu, thử nghiệm sang sản xuất và thương mại hóa ở quy mô lớn.

Quỹ sẽ đảm nhiệm vai trò ở giai đoạn cuối trước khi công nghệ được đưa ra thị trường và mở rộng quy mô.

Nguồn vốn này dự kiến tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI và điện toán lượng tử. Những công nghệ bán dẫn mang tính chiến lược cũng có thể thuộc phạm vi được xem xét đầu tư. Mục tiêu xuyên suốt là giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào công nghệ đến từ Mỹ và Trung Quốc, qua đó củng cố năng lực tự chủ trong những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế và an ninh.

Theo Financial Times, điểm khác biệt của quỹ so với các chương trình tài trợ hiện có của EU là khả năng thực hiện những khoản đầu tư lớn hơn, chấp nhận rủi ro cao hơn và duy trì thời gian đầu tư dài hạn hơn. Đây là những điều kiện cần thiết đối với các lĩnh vực công nghệ đòi hỏi nguồn lực lớn, thời gian phát triển kéo dài và chưa thể tạo ra doanh thu trong ngắn hạn.

Đề xuất này xuất hiện trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với khoảng cách ngày càng lớn về nguồn vốn đầu tư công nghệ so với Mỹ. Theo báo cáo State of European Tech của Atomico, chỉ trong 9 tháng của năm nay, Mỹ đã đầu tư vào AI với tổng giá trị cao gấp 5 lần số vốn mà châu Âu đầu tư trong cả một thập kỷ.

Khi các doanh nghiệp công nghệ châu Âu bước vào giai đoạn mở rộng quy mô (scaleup) và cần những vòng gọi vốn lớn, nguồn tiền thường đến từ các nhà đầu tư Mỹ. Điều này khiến không ít doanh nghiệp phải dịch chuyển hoạt động hoặc phát triển thị trường bên ngoài châu Âu để tiếp cận nguồn vốn. Khoảng trống tài chính vì thế không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp mà còn đặt ra thách thức đối với mục tiêu giữ lại các công nghệ và năng lực đổi mới trong nội khối.

QUỸ MỚI CÓ THỂ LỚN GẤP 10 LẦN SCALEUP EUROPE FUND

Nếu được triển khai với quy mô 50 tỷ euro, Sovereign Tech Equity Fund sẽ vượt xa các công cụ tài chính hiện có của EU dành cho doanh nghiệp công nghệ.

Một trong những chương trình đáng chú ý hiện nay là Scaleup Europe Fund, có tổng quy mô khoảng 5 tỷ euro. Trong đó, Ủy ban châu Âu đóng góp 1 tỷ euro, phần còn lại đến từ các nhà đầu tư tổ chức và khu vực tư nhân. Quỹ do công ty đầu tư Thụy Điển EQT quản lý, bắt đầu thực hiện các khoản đầu tư từ mùa hè năm nay, với giá trị mỗi khoản từ 100 triệu đến 500 triệu euro.

Gần đây, Scaleup Europe Fund đã dẫn dắt vòng gọi vốn 250 triệu USD của Pigment, một công ty công nghệ được định giá 2,3 tỷ USD. Hoạt động của quỹ cho thấy EU đang từng bước tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ có tiềm năng phát triển quy mô lớn, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn khởi nghiệp ban đầu.

Bên cạnh đó, EIB đang triển khai sáng kiến European Tech Champions Initiative 2. Tuy nhiên, chương trình này không trực tiếp đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mà rót vốn vào các quỹ đầu tư tăng trưởng. Mục tiêu của sáng kiến là huy động tổng cộng tới 80 tỷ euro để hỗ trợ hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ đang trong giai đoạn mở rộng quy mô.

So với hai chương trình trên, Sovereign Tech Equity Fund được định hướng theo mô hình khác: một công cụ đầu tư công trực tiếp nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp, thay vì chủ yếu cấp vốn thông qua các quỹ trung gian. Nếu đạt mức 50 tỷ euro, quy mô của quỹ sẽ gấp khoảng 10 lần Scaleup Europe Fund.