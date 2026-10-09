EU đối mặt nguy cơ thiếu hụt khí đốt nếu mùa Đông khắc nghiệt

Một trạm trung chuyển khí đốt tại Werne, miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo báo cáo công bố ngày 8/10 của Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu (ENTSOG), các kho dự trữ khí đốt của EU chỉ đạt khoảng 72% công suất tính đến ngày 1/10, giảm so với mức 83% cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cảnh báo nguy cơ thiếu hụt sẽ gia tăng nếu mùa Đông khắc nghiệt trùng với tình trạng gián đoạn các tuyến cung ứng khí đốt chủ chốt.

Các kịch bản đánh giá của ENTSOG giả định nguồn khí đốt vận chuyển bằng đường ống từ Nga không còn được cung cấp. Trong trường hợp hạ tầng khí đốt ngoài khơi lớn nhất phục vụ châu Âu lục địa gặp sự cố, đồng thời nguồn cung qua đường ống từ Algeria bị gián đoạn hoàn toàn, an ninh năng lượng của EU có thể chịu sức ép nghiêm trọng.

Trong bối cảnh giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga, EU ngày càng dựa nhiều vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường quốc tế, trong đó Mỹ hiện là nhà cung cấp hàng đầu. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông và những hạn chế vận tải qua eo biển Hormuz đang ảnh hưởng đến xuất khẩu LNG từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, làm gia tăng cạnh tranh nguồn cung giữa châu Âu và châu Á.

Theo báo cáo, ngay cả khi mùa Đông diễn ra bình thường, nếu nguồn LNG bị thắt chặt, lượng khí dự trữ của EU có thể giảm xuống chỉ còn 13% vào tháng 3/2027, gây nguy cơ buộc các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng phải cắt giảm sản xuất.

Các nước Trung, Đông và Đông Nam Âu được đánh giá dễ bị tổn thương hơn do hạn chế về hạ tầng và khả năng tiếp nhận khí đốt. Nếu các tuyến đường ống quan trọng bị gián đoạn, khu vực Đông Nam Âu có thể thiếu hụt cục bộ tới 12% nhu cầu khí đốt trong những ngày cao điểm.

Trước tình hình trên, Ủy ban châu Âu khuyến nghị các nước tăng cường dự trữ từ đầu mùa Đông và phối hợp phân bổ nguồn cung. EU cũng cho phép các thành viên linh hoạt duy trì mức dự trữ 75-80% vào ngày 1/11, thay vì mục tiêu thông thường 90%, nhằm hạn chế áp lực tăng giá năng lượng.