Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 24/11, các nhà ngoại giao EU tiếp tục thảo luận đề xuất ngân sách 7 năm tới (2028-2034) do Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đưa ra, trước thềm hội nghị thượng đỉnh đặc biệt dự kiến khai mạc ngày 26/11. Tuy nhiên, cuộc họp kéo dài 4 giờ tại Bratislava (Slovakia) không đạt kết quả cụ thể. Nhiều nước cho rằng đề xuất này chưa đủ cơ sở để tiến tới thỏa hiệp.

Đề xuất của ông Costa giảm quy mô ngân sách 204 tỷ euro so với phương án ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC), đồng thời lần đầu đề cập cắt giảm một phần quỹ gắn kết, bổ sung thuế dịch vụ số và lùi thời hạn hoàn trả một phần khoản nợ chung phát sinh từ chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Đức, Hà Lan và Thụy Điển – những nước đóng góp ròng lớn cho ngân sách EU muốn tiếp tục cắt giảm chi tiêu. Trong khi đó, Pháp kiên quyết bảo vệ nguồn hỗ trợ nông nghiệp, còn nhóm nước khác muốn dành thêm ngân sách cho quốc phòng, đổi mới công nghệ và an ninh.

Vấn đề hỗ trợ Ukraine càng làm gia tăng chia rẽ. Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn gắn đàm phán ngân sách với việc bảo đảm nguồn tài chính cho Kiev. Slovakia, CH Séc, Hungary và Bulgaria muốn được miễn tham gia khoản bổ sung cho khoản vay hỗ trợ Ukraine. Một phương án thỏa hiệp đang được xem xét là cho phép các nước này không tham gia phần viện trợ quân sự trị giá 25 tỷ euro, nhưng vẫn ủng hộ phần dân sự trị giá 20 tỷ euro.

Bất đồng cũng xoay quanh đề xuất áp thuế dịch vụ số trên toàn EU và các nguồn thu mới, trong đó có hệ thống mua bán phát thải carbon (ETS). Ireland lo ngại thuế số có thể gây căng thẳng thương mại với Mỹ, trong khi Ba Lan và Bulgaria phản đối việc tăng nguồn thu từ ETS.

Thách thức càng lớn khi 10/27 nước thành viên hiện thuộc diện bị EU giám sát do thâm hụt ngân sách quá mức. EC dự báo con số này có thể tăng lên 16 nước sau năm tới.

Theo giới ngoại giao EU, chỉ các nhà lãnh đạo cấp cao mới có đủ thẩm quyền chính trị để tháo gỡ những bất đồng, song triển vọng đạt thỏa thuận vẫn rất khó khăn.