Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 24-11, các cuộc thảo luận về đề xuất ngân sách của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiếp tục bế tắc, trước thềm hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ngày 26 và 27-11.

Theo phương án mới, quy mô ngân sách 7 năm được giảm khoảng 204 tỷ EUR so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC), xuống còn khoảng 1.580 tỷ EUR theo mặt bằng giá năm 2025.

Đức, Hà Lan và Thụy Điển, những nước đóng góp ròng lớn, muốn tiếp tục cắt giảm chi tiêu. Trong khi đó, Pháp bảo vệ trợ cấp nông nghiệp, còn nhiều nước yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng và công nghệ.

Viện trợ Ukraine cũng gây chia rẽ. Đức muốn gắn thỏa thuận ngân sách với cam kết hỗ trợ Kiev, nhưng Hungary, Slovakia và một số nước phản đối việc phải đóng góp thêm.

Bất đồng còn xoay quanh đề xuất áp thuế dịch vụ số và tăng nguồn thu từ thị trường carbon, khi nhiều nước lo ngại tác động đến doanh nghiệp và quan hệ thương mại.

Giới ngoại giao nhận định triển vọng đạt đồng thuận vẫn khó khăn, trong bối cảnh nhiều chính phủ thành viên chịu sức ép thâm hụt ngân sách và bất ổn chính trị trong nước.