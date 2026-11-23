Công nhân làm việc tại một nhà máy của Coca Cola ở Cikedokan, Bekasi-West Java, Indonesia. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23/11 thông báo mở cuộc điều tra chính thức đối với Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), doanh nghiệp đóng chai và phân phối đồ uống mang thương hiệu Coca-Cola, do nghi ngờ lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường, gây cản trở hoạt động thương mại giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Theo EC, CCEP có thể đã vi phạm quy định cạnh tranh của EU thông qua việc hạn chế hoạt động mua bán xuyên biên giới đối với nước giải khát có gas và đồ uống thể thao, đồng thời không cho phép một số khách hàng bán buôn đàm phán mua hàng trên quy mô nhiều quốc gia.

Cụ thể, EC sẽ điều tra khả năng CCEP áp dụng các khoản giảm giá bán buôn với điều kiện khách hàng không xuất khẩu sản phẩm sang các nước thành viên khác; điều chỉnh quy cách đóng gói sản phẩm giữa các thị trường nhằm hạn chế thương mại xuyên biên giới; khuyến khích các nhà bán lẻ tại Tây Ban Nha hạn chế nhập khẩu đồ uống từ các nước EU khác.

Doanh nghiệp này cũng bị nghi ngờ duy trì đàm phán mua hàng riêng biệt theo từng quốc gia, thay vì cho phép khách hàng thương lượng hợp đồng cung ứng trên phạm vi nhiều thị trường.

CCEP có trụ sở tại Anh, là một trong hai doanh nghiệp đóng chai lớn nhất châu Âu cung cấp đồ uống mang thương hiệu của Tập đoàn Coca-Cola.

Công ty hoạt động tại 8 quốc gia EU gồm Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển, đồng thời là nhà cung cấp nước giải khát có gas lớn nhất tại các thị trường này.

EC cho rằng nếu được chứng minh, những hành vi trên có thể vi phạm Điều 102 Hiệp ước về hoạt động của EU (TFEU), quy định cấm doanh nghiệp lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh và phân chia thị trường chung theo biên giới quốc gia.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi EC tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở của CCEP tại một số quốc gia thành viên vào tháng 3/2025. EC cho biết việc mở điều tra chưa đồng nghĩa với kết luận doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Hiện chưa có thời hạn cụ thể để hoàn tất quá trình điều tra./.