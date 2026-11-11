EU điều động các cố vấn quân sự tới Ukraine

Theo đài RT, Hội đồng châu Âu hôm 9/11 đã gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ quân sự EU tại Ukraine (EUMAM) đến ngày 15/11/2028, với ngân sách gần 300 triệu Euro (334 triệu USD).

Thông cáo báo chí từ Brussels nêu rõ: “Hội đồng cũng quyết định thiết lập sự hiện diện tại Ukraine để đảm bảo sự phối hợp trực tiếp và hiệu quả với các cơ quan quân sự Ukraine”.

Phái bộ EUMAM trước đây chỉ giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ các nước EU. Ảnh: Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi đối với EUMAM. Trước đây, phái bộ này chỉ thực hiện huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ các nước EU.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu một lệnh ngừng bắn vô điều kiện tại Ukraine nhằm mở đường cho sự can thiệp quân sự. Ngoài ra, Moscow tin các quốc gia châu Âu đang nỗ lực tìm cách tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) sau khi bị gạt ra ngoài lề trong một số vòng thương lượng trước đó.

Tại một cuộc họp báo ngày 10/11, khi đề cập đến các yêu cầu của EU trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, ông Lavrov cho biết: “Kế hoạch của châu Âu khá đơn giản và họ không hề che giấu điều đó. Ngay khi đạt được lệnh ngừng bắn, họ dự định đưa các ‘lực lượng ổn định’ vào lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát”.

Ông Lavrov khẳng định Brussels đang tìm cách đóng băng xung đột ngay lập tức “để câu giờ” cho Kiev phục hồi sau những tổn thất quân sự. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moscow sẽ “không đồng ý với điều này”.

Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo việc các quốc gia châu Âu “cử quân đội vào Ukraine” đồng nghĩa với “chiến tranh với Nga”.

Nga đã nhiều lần khuyến cáo sẽ coi bất kỳ binh sĩ hoặc cố vấn quân sự nước ngoài nào tại Ukraine là mục tiêu tấn công hợp lệ. Moscow cũng phản đối mạnh mẽ các kế hoạch của Anh và Pháp về việc triển khai quân đội tới Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.