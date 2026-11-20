Trạm cung ứng PIG trong hệ thống đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc 2 trên đất liền ở Lubmin, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Động thái phản ánh lo ngại của Brussels về khả năng thiếu hụt dầu diesel, nhiên liệu hàng không và năng lực lọc dầu nếu xảy ra xung đột kéo dài hoặc gián đoạn nguồn cung quy mô lớn.

Dự thảo quy định mới của Ủy ban châu Âu (EC) ngày 20/11 đã yêu cầu các chính phủ đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu nhiên liệu đồng thời của dân sự và quân sự trong tình huống khẩn cấp. Việc đánh giá không chỉ giới hạn ở lượng dầu dự trữ mà còn bao gồm năng lực của nhà máy lọc dầu, cảng biển, đường ống và mạng lưới phân phối.

Một báo cáo đánh giá tác động của EC năm 2025 cho thấy 61,54% số quốc gia thành viên EU gặp khó khăn trong việc bảo đảm đủ nhiên liệu khi lực lượng vũ trang di chuyển qua lãnh thổ châu Âu. Cao ủy Quốc phòng EU Andrius Kubilius cảnh báo, trong 10 ngày đầu của một cuộc khủng hoảng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể cần triển khai và duy trì hoạt động của 100.000 binh sĩ, đòi hỏi lượng lớn dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Đáng lo ngại, châu Âu đang phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhiên liệu từ bên ngoài. Một nghiên cứu về an ninh năng lượng của NATO cho biết EU nhập khẩu khoảng 27-30% nhiên liệu hàng không từ ngoài châu Âu. Lượng dự trữ loại nhiên liệu này chỉ đủ đáp ứng khoảng 49 ngày tiêu thụ.

Bên cạnh nguồn cung, sự suy giảm công suất lọc dầu tại châu Âu cũng trở thành vấn đề an ninh chiến lược. Ngay cả khi có đủ dầu thô, EU vẫn cần các nhà máy lọc dầu để sản xuất diesel, xăng và nhiên liệu hàng không phục vụ vận tải, công nghiệp và quốc phòng.

Theo dự thảo, các nước thành viên sẽ phải xác định mức độ phụ thuộc vào từng nhà cung cấp, đánh giá nguy cơ gián đoạn các tuyến vận chuyển và xây dựng phương án ứng phó với các cuộc tấn công vật lý, tấn công mạng hoặc thiên tai.

Tuy nhiên, việc duy trì năng lực lọc dầu cũng đặt ra thách thức đối với mục tiêu chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải của EU. Các tổ chức môi trường lo ngại việc củng cố ngành lọc dầu có thể kéo dài sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Ủy ban châu Âu dự kiến công bố đề xuất sửa đổi các quy định về an ninh nguồn cung dầu mỏ vào ngày 2/12. Động thái cho thấy EU ngày càng coi an ninh năng lượng và khả năng duy trì hoạt động quân sự là hai vấn đề gắn bó chặt chẽ trong bối cảnh xung đột và những rủi ro an ninh gia tăng.